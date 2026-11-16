🪐 Une planète de lave froide ?

Une planète rocheuse chauffée au point de faire fondre sa surface est pourtant bien plus froide que prévu, ce qui trahit probablement la présence d'une atmosphère.

HD 3167 b se trouve à environ 154 années-lumière de la Terre. Cette super-Terre, plus grande que notre planète mais plus petite que Neptune, tourne si près de son étoile qu'elle effectue une orbite en moins d'une journée. Sa face éclairée reçoit donc une quantité énorme d'énergie.

Vue d’artiste d'une super-Terre chaude dont la surface pourrait comporter de la roche fondue.

Crédit : NASA/JPL-Caltech, domaine public.

À cette distance, les astronomes s'attendaient à trouver un monde brûlant presque dépourvu d'atmosphère. Une surface rocheuse directement exposée au rayonnement de l'étoile devrait accumuler beaucoup de chaleur pendant la journée. Le télescope spatial James-Webb a pourtant mesuré une température diurne inférieure aux prévisions pour un tel scénario.

Les chercheurs ont observé la planète lorsqu'elle passait derrière son étoile. Pendant cette courte disparition, la lumière totale du système diminue légèrement. En comparant le signal avant et pendant l'éclipse, les astronomes peuvent isoler la faible émission thermique provenant de la planète elle-même.

Cette mesure indique une température d'environ 1 400 °C sur la face éclairée. C'est suffisant pour maintenir certaines roches à l'état fondu, mais nettement moins que prévu pour une surface nue recevant autant de lumière. HD 3167 b devient ainsi l'un des mondes de lave les plus froids étudiés de cette manière.

Comparaison artistique des quatre planètes connues du système HD 3167 avec la Terre. HD 3167 b est la planète la plus proche de son étoile.

Crédit : Phoenix7777, CC BY 3.0.

Une atmosphère fournit une explication possible. Elle peut transporter une partie de la chaleur de la face éclairée vers la face nocturne et modifier la quantité d'énergie qui s'échappe vers l'espace. Certains gaz ou nuages peuvent également changer la façon dont la planète absorbe et réémet le rayonnement.

Les données actuelles ne permettent pas encore de connaître précisément la composition de cette enveloppe. Les chercheurs envisagent notamment une atmosphère issue des matériaux de la planète elle-même. À de telles températures, des substances provenant d'un océan de magma peuvent passer sous forme gazeuse et alimenter l'air situé au-dessus.

La découverte intéresse aussi l'histoire des planètes rocheuses. La Terre primitive a connu des périodes où sa surface était largement fondue et où son atmosphère interagissait intensément avec le magma. HD 3167 b offre donc la possibilité d'observer aujourd'hui certains processus physiques difficiles à reconstituer de notre propre planète.

De nouvelles observations avec James-Webb pourront mesurer la température à différents moments de l'orbite et rechercher des signatures chimiques. Elles permettront de tester si une atmosphère transporte réellement la chaleur autour de la planète et d'identifier les gaz capables de persister au-dessus de cet océan de roche fondue.