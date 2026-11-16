🪐 ¿Un planeta de lava fría?

Sin embargo, un planeta rocoso calentado hasta el punto de fundir su superficie es mucho más frío de lo previsto, lo que probablemente delata la presencia de una atmósfera.

HD 3167 b se encuentra a unos 154 años luz de la Tierra. Esta super-Tierra, más grande que nuestro planeta pero más pequeña que Neptuno, está tan cerca de su estrella que completa una órbita en menos de un día. Su lado iluminado recibe, por tanto, una cantidad enorme de energía.

Representación artística de una super-Tierra caliente cuya superficie podría contener roca fundida.

Crédito: NASA/JPL-Caltech, dominio público.

A esa distancia, los astrónomos esperaban encontrar un mundo abrasador, casi desprovisto de atmósfera. Una superficie rocosa directamente expuesta a la radiación de la estrella debería acumular mucho calor durante el día. Sin embargo, el telescopio espacial James Webb ha medido una temperatura diurna inferior a la prevista para tal escenario.

Los investigadores observaron el planeta cuando pasaba por detrás de su estrella. Durante esta breve desaparición, la luz total del sistema disminuye ligeramente. Al comparar la señal anterior y la registrada durante el eclipse, los astrónomos pueden aislar la débil emisión térmica procedente del propio planeta.

Esta medición indica una temperatura de unos 1.400 °C en el lado iluminado. Es suficiente para mantener algunas rocas en estado fundido, pero claramente menos de lo previsto para una superficie desnuda que recibe tanta luz. HD 3167 b se convierte así en uno de los mundos de lava más fríos estudiados de esta manera.

Comparación artística de los cuatro planetas conocidos del sistema HD 3167 con la Tierra. HD 3167 b es el planeta más cercano a su estrella.

Crédito: Phoenix7777, CC BY 3.0.

Una atmósfera ofrece una posible explicación. Puede transportar parte del calor del lado iluminado hacia el lado nocturno y modificar la cantidad de energía que escapa al espacio. Algunos gases o nubes también pueden cambiar la forma en que el planeta absorbe y vuelve a emitir la radiación.

Los datos actuales aún no permiten conocer con precisión la composición de esta envoltura. Los investigadores contemplan, en particular, una atmósfera originada en los propios materiales del planeta. A temperaturas tan elevadas, las sustancias procedentes de un océano de magma pueden pasar al estado gaseoso y alimentar el aire situado por encima.

El descubrimiento también resulta interesante para la historia de los planetas rocosos. La Tierra primitiva atravesó períodos en los que su superficie estaba ampliamente fundida y su atmósfera interactuaba intensamente con el magma. HD 3167 b ofrece, por tanto, la posibilidad de observar hoy algunos procesos físicos difíciles de reconstruir a partir de nuestro propio planeta.

Nuevas observaciones con James Webb podrán medir la temperatura en distintos momentos de la órbita y buscar huellas químicas. Permitirán comprobar si una atmósfera transporta realmente el calor alrededor del planeta e identificar los gases capaces de persistir sobre este océano de roca fundida.