🪐 Um planeta de lava fria?

Um planeta rochoso aquecido a ponto de derreter sua superfície é, no entanto, muito mais frio do que o esperado, o que provavelmente revela a presença de uma atmosfera.

HD 3167 b está a cerca de 154 anos-luz da Terra. Essa super-Terra, maior que o nosso planeta, mas menor que Netuno, orbita tão perto de sua estrela que completa uma órbita em menos de um dia. Seu lado iluminado recebe, portanto, uma quantidade enorme de energia.

Representação artística de uma super-Terra quente cuja superfície poderia conter rocha derretida.

Crédito: NASA/JPL-Caltech, domínio público.

A essa distância, os astrônomos esperavam encontrar um mundo escaldante, quase sem atmosfera. Uma superfície rochosa diretamente exposta à radiação da estrela deveria acumular muito calor durante o dia. No entanto, o telescópio espacial James Webb mediu uma temperatura diurna inferior às previsões para esse cenário.

Os pesquisadores observaram o planeta quando ele passava atrás de sua estrela. Durante esse breve desaparecimento, a luz total do sistema diminui ligeiramente. Comparando o sinal antes e durante o eclipse, os astrônomos conseguem isolar a fraca emissão térmica proveniente do próprio planeta.

Essa medição indica uma temperatura de cerca de 1.400 °C no lado iluminado. É suficiente para manter algumas rochas em estado derretido, mas muito menos do que o esperado para uma superfície nua que recebe tanta luz. HD 3167 b torna-se, assim, um dos mundos de lava mais frios estudados dessa maneira.

Comparação artística das quatro planetas conhecidas do sistema HD 3167 com a Terra. HD 3167 b é o planeta mais próximo de sua estrela.

Crédito: Phoenix7777, CC BY 3.0.

Uma atmosfera oferece uma possível explicação. Ela pode transportar parte do calor do lado iluminado para o lado noturno e modificar a quantidade de energia que escapa para o espaço. Alguns gases ou nuvens também podem alterar a forma como o planeta absorve e reemite a radiação.

Os dados atuais ainda não permitem conhecer com precisão a composição desse envoltório. Os pesquisadores consideram, especialmente, uma atmosfera originada dos próprios materiais do planeta. A temperaturas tão elevadas, substâncias provenientes de um oceano de magma podem passar para o estado gasoso e alimentar a atmosfera acima dele.

A descoberta também interessa à história dos planetas rochosos. A Terra primitiva passou por períodos em que sua superfície estava amplamente derretida e sua atmosfera interagia intensamente com o magma. HD 3167 b oferece, portanto, a possibilidade de observar hoje alguns processos físicos difíceis de reconstituir em nosso próprio planeta.

Novas observações com o James Webb poderão medir a temperatura em diferentes momentos da órbita e procurar assinaturas químicas. Elas permitirão testar se uma atmosfera realmente transporta calor ao redor do planeta e identificar os gases capazes de persistir acima desse oceano de rocha derretida.