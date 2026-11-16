🪨 280 prähistorische Gravuren waren da, aber niemand sah sie

Eine seit Jahrzehnten besuchte Höhle verbarg Hunderte prähistorische Zeichnungen – direkt vor den Augen der Besucher.

Die Entdeckung wurde 2019 in der Cova de la Font Major nahe dem katalanischen Dorf l’Espluga de Francolí in Spanien gemacht. Archäologen erkannten dort sehr alte Spuren auf Wänden, die bereits mit jüngeren Markierungen bedeckt waren. Ihre im November 2026 veröffentlichte Studie beschreibt nun 280 in den Fels gravierte Motive.

Große, im Inneren der Höhlen von l’Espluga de Francolí in Katalonien beleuchtete Felsgalerie.

Kredit: Jorge Franganillo / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Das Überraschende ist die Geschichte dieses Ortes. Sein Haupteingang wurde 1957 wieder geöffnet, danach empfing die Höhle jahrzehntelang Besucher und Forscher. Ein Teil der Galerien wurde sogar seit 1993 für Touristen zugänglich gemacht. Tausende Menschen gingen an den Gravuren vorbei, ohne sie zu erkennen.

Wie ist das möglich? Als Erklärung wird angeführt, dass der Fels unregelmäßig ist und Reliefs sowie Farben aufweist, die es schwierig machen, die Linien zu erkennen. Moderne Inschriften überlagern die alten Figuren stellenweise ebenfalls. Die Fachleute gingen außerdem davon aus, dass sich diese Flächen schlecht für prähistorische Zeichnungen eigneten, was ihre Suche nicht begünstigte.

Eine Felsgravur, die ein Pferd und weitere Figuren darstellt.

Von den 280 inzwischen erfassten Motiven stellen 55 Tiere dar. Zu erkennen sind unter anderem Pferde, ziegenähnliche Tiere, Hirsche und große Wildrinder. Auch ein Bär ist darunter. Andere Markierungen bestehen aus Linien, Schleifen oder Zeichen, deren Bedeutung unbekannt bleibt. Mehrere Silhouetten sind unvollständig oder schwer zu bestimmen.

Die Entdeckung verändert vor allem die Karte der prähistorischen Kunst. Bis dahin waren in Katalonien nur zwei Darstellungen auf Felswänden dieser Zeit zugeschrieben worden. Verzierte Höhlen waren vor allem weiter nördlich bekannt, in Richtung der Pyrenäen und der Atlantikküste. Font Major ist damit die drittgrößte bekannte Ansammlung eingravierter Tierfiguren an der Mittelmeerseite der Iberischen Halbinsel.

Zwei Tafeln mit Felsgravuren unterschiedlicher Motive.

Doch wie alt sind diese Zeichnungen genau? Die Forscher verfügen über Spuren menschlicher Besiedlung in den inneren Galerien, die ungefähr zwischen 40.000 und 26.000 Jahren vor heute liegen. Einige Merkmale der Figuren entsprechen außerdem alten künstlerischen Traditionen.

Mit anderen Worten: Diese Region war wahrscheinlich nicht so frei von prähistorischer Kunst, wie man angenommen hatte. Die Menschen jener Zeit hatten ihre eigenen Arten, Tiere darzustellen, mit Formen, die sich von den in anderen Regionen beobachteten unterschieden. Die Menge der Zeichnungen lädt zudem dazu ein, die Rolle Kataloniens für die Wanderungen und Aktivitäten der Menschen in dieser Zeit neu zu bewerten.

Die Forschungen müssen nun das Alter der verschiedenen Gruppen genauer bestimmen und prähistorische Markierungen von späteren Inschriften unterscheiden.