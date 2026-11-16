🪨 280 gravures préhistoriques étaient là, mais personne ne les voyait

Une grotte fréquentée depuis des décennies cachait des centaines de dessins préhistoriques, juste sous les yeux des visiteurs.

La découverte s'est produite en 2019 dans la Cova de la Font Major, près du village catalan de l'Espluga de Francolí, en Espagne. Des archéologues y ont reconnu des traces très anciennes sur des parois déjà couvertes de marques plus récentes. Leur étude, publiée en novembre 2026, décrit désormais 280 motifs gravés dans la roche.

Grande galerie rocheuse éclairée à l'intérieur des grottes de l'Espluga de Francolí, en Catalogne.

Crédit : Jorge Franganillo / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Ce qui surprend, c'est l'histoire du lieu. Son entrée principale a été rouverte en 1957, puis la grotte a accueilli des visiteurs et des explorateurs pendant des décennies. Une partie des galeries était même proposée aux touristes depuis 1993. Des milliers de personnes sont passées devant les gravures sans les reconnaître.

Comment cela est-il possible ? L'explication avancée est que la roche est irrégulière, avec des reliefs et des couleurs qui rendent les traits difficiles à distinguer. Des inscriptions modernes se superposent aussi parfois aux figures anciennes. Les spécialistes pensaient aussi que ces surfaces se prêtaient mal aux dessins de la préhistoire, ce qui n'encourageait pas leur recherche.

Une gravure rupestre représentant un cheval et d'autres personnages.

Parmi les 280 motifs maintenant recensés, 55 représentent des animaux. On distingue notamment des chevaux, des animaux proches des chèvres, des cerfs et de grands bovins sauvages. Un ours apparaît également. D'autres marques prennent la forme de lignes, de boucles ou de signes dont la signification reste inconnue. Plusieurs silhouettes sont incomplètes ou difficiles à identifier.

La découverte change surtout la carte de l'art préhistorique. Jusqu'alors, seules deux représentations sur des parois étaient attribuées à cette époque en Catalogne. Les grottes ornées étaient surtout connues plus au nord, vers les Pyrénées et la côte atlantique. Font Major devient ainsi le troisième plus grand ensemble connu de figures animales gravées sur le versant méditerranéen de la péninsule Ibérique.

Deux panneaux présentant des gravures rupestres aux motifs différents.

Mais quel âge ont exactement ces dessins ? Les chercheurs disposent de traces d'occupation humaine dans les galeries intérieures entre environ 40 000 et 26 000 ans avant aujourd'hui. Certaines caractéristiques des figures correspondent aussi à des traditions artistiques anciennes.

Autrement dit, cette région n'était probablement pas aussi dépourvue d'art préhistorique qu'on le croyait. Les habitants de l'époque avaient leurs propres façons de représenter les animaux, avec des formes différentes de celles observées dans d'autres régions. La quantité de dessins invite également à revoir la place de la Catalogne dans les déplacements et les activités humaines de cette période.

Les recherches doivent maintenant préciser l'âge des différents ensembles et distinguer les marques préhistoriques des inscriptions plus tardives.