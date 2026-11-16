🪨 280 gravuras pré-históricas estavam lá, mas ninguém as via

Uma caverna frequentada há décadas escondia centenas de desenhos pré-históricos, bem diante dos olhos dos visitantes.

A descoberta ocorreu em 2019 na Cova de la Font Major, perto da vila catalã de l'Espluga de Francolí, na Espanha. Arqueólogos reconheceram ali vestígios muito antigos em paredes já cobertas por marcas mais recentes. O estudo, publicado em novembro de 2026, descreve agora 280 motivos gravados na rocha.

Grande galeria rochosa iluminada no interior das cavernas de l'Espluga de Francolí, na Catalunha.

Crédito: Jorge Franganillo / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

O que surpreende é a história do local. Sua entrada principal foi reaberta em 1957, e a caverna recebeu visitantes e exploradores durante décadas. Parte das galerias era inclusive aberta aos turistas desde 1993. Milhares de pessoas passaram diante das gravuras sem reconhecê-las.

Como isso é possível? A explicação apresentada é que a rocha é irregular, com relevos e cores que tornam os traços difíceis de distinguir. Inscrições modernas também se sobrepõem às vezes às figuras antigas. Os especialistas também pensavam que essas superfícies eram pouco adequadas a desenhos pré-históricos, o que não incentivava sua busca.

Uma gravura rupestre representando um cavalo e outras figuras.

Entre os 280 motivos agora catalogados, 55 representam animais. É possível distinguir cavalos, animais semelhantes a cabras, cervos e grandes bovinos selvagens. Um urso também aparece. Outras marcas assumem a forma de linhas, laços ou sinais cujo significado permanece desconhecido. Várias silhuetas estão incompletas ou são difíceis de identificar.

A descoberta muda sobretudo o mapa da arte pré-histórica. Até então, apenas duas representações em paredes eram atribuídas a esse período na Catalunha. As cavernas ornamentadas eram conhecidas principalmente mais ao norte, em direção aos Pireneus e à costa atlântica. Font Major torna-se, assim, o terceiro maior conjunto conhecido de figuras animais gravadas na vertente mediterrânea da Península Ibérica.

Dois painéis com gravuras rupestres de motivos diferentes.

Mas qual é exatamente a idade desses desenhos? Os pesquisadores dispõem de vestígios de ocupação humana nas galerias internas entre cerca de 40 mil e 26 mil anos antes do presente. Algumas características das figuras também correspondem a antigas tradições artísticas.

Em outras palavras, essa região provavelmente não era tão desprovida de arte pré-histórica quanto se acreditava. Os habitantes da época tinham suas próprias formas de representar os animais, com formas diferentes das observadas em outras regiões. A quantidade de desenhos também convida a reavaliar o papel da Catalunha nos deslocamentos e nas atividades humanas desse período.

As pesquisas agora precisam determinar a idade dos diferentes conjuntos e distinguir as marcas pré-históricas das inscrições posteriores.