🐕 Hunde gliedern unsere Sprache wie wir selbst

Das Gehirn eines Hundes begnügt sich nicht damit, unsere Stimme zu hören: Es erkennt in der Sprache ein Merkmal, das bislang nur beim Menschen beobachtet worden war.

Wenn wir sprechen, setzen wir keine deutliche Pause zwischen jedes Wort. Das Gehirn muss daher Regelmäßigkeiten in einem kontinuierlichen Strom von Lauten erkennen. Beim Menschen spielen Konsonanten dabei eine besondere Rolle: Sie tragen oft mehr Informationen zur Unterscheidung von Wörtern als die klangvolleren Vokale.

Ein Haushund trägt während eines Experiments zum Hören von Wörtern und Pseudowörtern EEG-Elektroden.

Quelle: Eötvös-Loránd-Universität

Forschende der ELTE-Universität in Budapest wollten herausfinden, ob diese Gewichtung von sprachlichen Fähigkeiten abhängt, die für unsere Art typisch sind. Sie verglichen die Gehirnreaktionen von 20 Erwachsenen und 20 Haushunden. Alle hörten kontinuierliche Lautfolgen ohne Pause, die angezeigt hätte, wo eine Einheit begann oder endete.

In einigen Lautströmen kehrten bestimmte Konsonantenfolgen regelmäßig wieder und bildeten das Gerüst aus dreisilbigen Einheiten. In anderen übernahmen die Vokale diese Rolle. Ein dritter Lautstrom mischte die Silben ohne sich wiederholende Struktur. Es war kein bekanntes Wort nötig: Entscheidend war allein das Wiederkehren bestimmter Lautmuster.

Während des Hörens zeichneten auf der Kopfhaut angebrachte Elektroden die elektrische Aktivität des Gehirns auf. Diese als Elektroenzephalografie oder EEG bezeichnete Technik ermöglicht es, zu verfolgen, wie sich die Gehirnaktivität an gehörte Rhythmen anpasst. Je regelmäßiger ein Muster erkannt wird, desto eher kann sein Rhythmus in den aufgezeichneten Signalen sichtbar werden.

Bei Hunden wie bei Menschen folgte das Gehirn dem Rhythmus der Einheiten besser, wenn ihre Struktur auf Konsonanten beruhte. Etwa 400 Millisekunden nach Beginn dieser Einheiten trat eine besondere Reaktion auf. Bei den auf Vokalen beruhenden Mustern war sie nicht in gleicher Weise zu beobachten.

Das Experiment misst hier die Fähigkeit, eine sich wiederholende Struktur in der Sprache zu erkennen, nicht ihr eine Bedeutung zuzuordnen. Der Unterschied bleibt deutlich: Die Menschen erkannten dennoch auch die durch Vokale organisierten Einheiten, die Hunde dagegen nicht.

Bemerkenswert ist außerdem, dass einige Hunde ihre ersten drei Lebensmonate auf der Straße oder in einem Tierheim verbracht hatten, ohne ein familiäres Umfeld mit viel Sprache. Ihre Vorliebe für Konsonanten blieb vergleichbar. Die Forschenden sehen darin einen Hinweis darauf, dass diese Empfindlichkeit entstehen kann, ohne von einer sehr frühen Exposition abhängig zu sein.

Das Team muss noch genauer klären, ob diese Vorliebe vor allem auf die Erfahrung mit Sprache, die Domestizierung oder eine ältere Hörfähigkeit zurückgeht.