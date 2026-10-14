🐕 Les chiens découpent notre parole comme nous le faisons nous-mêmes

Le cerveau d’un chien ne se contente pas d’entendre notre voix : il repère dans la parole un indice jusque-là observé seulement chez l’humain.

Quand nous parlons, nous ne plaçons pas de silence net entre chaque mot. Le cerveau doit donc repérer des régularités dans un flot continu de sons. Chez l’humain, les consonnes jouent un rôle particulier : elles portent souvent davantage d’informations pour distinguer les mots que les voyelles, pourtant plus sonores.

Un chien de compagnie porte des électrodes EEG pendant une expérience d’écoute de mots et de pseudo-mots.

Crédit : Eötvös Loránd University

Des chercheurs de l’université ELTE de Budapest ont voulu savoir si ce biais dépend de capacités linguistiques propres à notre espèce. Ils ont comparé les réponses cérébrales de 20 adultes et 20 chiens de compagnie. Tous écoutaient des suites de sons continues, sans pause indiquant où commençait ou finissait une unité.

Dans certains flux, des suites de consonnes revenaient régulièrement et formaient l’ossature d’unités de trois syllabes. Dans d’autres, ce rôle revenait aux voyelles. Un troisième flux mélangeait les syllabes sans structure répétitive. Aucun mot connu n’était nécessaire : seul comptait le retour de certains motifs sonores.

Pendant l’écoute, des électrodes posées sur le cuir chevelu enregistraient l’activité électrique du cerveau. Cette technique, appelée électroencéphalographie ou EEG, permet de suivre comment l’activité cérébrale se cale sur des rythmes entendus. Plus un motif est détecté régulièrement, plus sa cadence peut apparaître dans les signaux enregistrés.

Chez les chiens comme chez les humains, le cerveau suivait mieux le rythme des unités lorsque leur structure reposait sur les consonnes. Environ 400 millisecondes après le début de ces unités, une réponse particulière apparaissait. Elle n’était pas retrouvée de la même manière avec les motifs fondés sur les voyelles.

L’expérience mesure ici la capacité à repérer une structure répétitive dans la parole, pas à lui attribuer un sens. La différence reste nette : les humains détectaient tout de même les unités organisées par les voyelles, contrairement aux chiens.

Autre point notable, certains chiens avaient passé leurs trois premiers mois dans la rue ou en refuge, sans environnement familial riche en parole. Leur préférence pour les consonnes restait comparable. Les chercheurs y voient un indice que cette sensibilité peut apparaître sans dépendre d’une exposition très précoce.

L’équipe doit encore déterminer plus précisément si cette préférence vient surtout de l’exposition à la parole, de la domestication, ou d’une capacité auditive plus ancienne.