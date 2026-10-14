🐕 Os cães segmentam nossa fala como nós mesmos fazemos

O cérebro de um cão não se limita a ouvir nossa voz: ele identifica na fala um indício observado até então apenas em humanos.

Quando falamos, não colocamos um silêncio nítido entre cada palavra. O cérebro precisa, portanto, detectar regularidades em um fluxo contínuo de sons. Nos seres humanos, as consoantes desempenham um papel particular: muitas vezes carregam mais informações para distinguir as palavras do que as vogais, embora estas sejam mais sonoras.

Um cão de companhia usa eletrodos de EEG durante uma experiência de escuta de palavras e pseudopalavras.

Crédito: Universidade Eötvös Loránd

Pesquisadores da universidade ELTE, em Budapeste, quiseram saber se esse viés depende de capacidades linguísticas próprias da nossa espécie. Eles compararam as respostas cerebrais de 20 adultos e 20 cães de companhia. Todos ouviam sequências contínuas de sons, sem pausas indicando onde começava ou terminava uma unidade.

Em alguns fluxos, sequências de consoantes se repetiam regularmente e formavam a estrutura de unidades de três sílabas. Em outros, esse papel cabia às vogais. Um terceiro fluxo misturava as sílabas sem estrutura repetitiva. Nenhuma palavra conhecida era necessária: o que importava era apenas a repetição de certos padrões sonoros.

Durante a escuta, eletrodos colocados no couro cabeludo registravam a atividade elétrica do cérebro. Essa técnica, chamada eletroencefalografia ou EEG, permite acompanhar como a atividade cerebral se sincroniza com os ritmos ouvidos. Quanto mais regularmente um padrão é detectado, mais seu ritmo pode aparecer nos sinais registrados.

Tanto nos cães quanto nos seres humanos, o cérebro acompanhava melhor o ritmo das unidades quando sua estrutura se baseava nas consoantes. Cerca de 400 milissegundos após o início dessas unidades, surgia uma resposta específica. Ela não era encontrada da mesma forma nos padrões baseados nas vogais.

O experimento mede aqui a capacidade de detectar uma estrutura repetitiva na fala, não de atribuir-lhe um significado. A diferença continua clara: os seres humanos ainda detectavam as unidades organizadas pelas vogais, ao contrário dos cães.

Outro ponto notável é que alguns cães haviam passado os três primeiros meses de vida na rua ou em abrigos, sem um ambiente familiar rico em fala. Sua preferência pelas consoantes permanecia semelhante. Os pesquisadores veem nisso um indício de que essa sensibilidade pode surgir sem depender de uma exposição muito precoce.

A equipe ainda precisa determinar com mais precisão se essa preferência vem principalmente da exposição à fala, da domesticação ou de uma capacidade auditiva mais antiga.