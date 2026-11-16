🐙 Die Technik der Kraken, durch Öffnungen zu gelangen, die viel kleiner als ihr Körper sind

Ein Krake kann eine Öffnung durchqueren, die für seinen Körper viel zu klein erscheint, doch seine Vorgehensweise hält eine Überraschung bereit.

Um diese Leistung zu verstehen, beobachteten Forschende Kraken in Aquarien, die durch eine transparente Wand voneinander getrennt waren. Diese enthielt ein Loch, durch das die Tiere auf die andere Seite gelangen konnten. Die Tiere wurden während ihrer Versuche gefilmt. Das Team wollte herausfinden, wie sie ihre acht Arme und ihren Körper koordinieren, um dieses Hindernis zu überwinden.

Nahaufnahme eines Kraken.

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Im Gegensatz zu uns besitzen Kraken kein Skelett. Ihre Arme und der große Beutel hinter ihrem Kopf, der Mantel genannt wird, können sich stark verformen. Bestimmte Teile ihres Kopfes sind dagegen durch Knorpel geschützt, der steifer ist als der restliche Körper.

Die Forschenden verglichen daher die Breite der Löcher mit dem Abstand zwischen den Augen der Tiere, der weniger verformbar ist. Sie untersuchten drei junge Gemeine Kraken und anschließend vier Maya-Kraken, eine andere Art.

Vor einem relativ großen Durchgang führt der Gemeine Krake zunächst einen Arm hindurch, um die andere Seite zu erkunden. Mehrere weitere Arme folgen. Dann klammern sich zwei bereits hindurchgelangte Arme mit ihren Saugnäpfen an der Wand fest. Indem sie sich versteifen und drücken, ziehen sie den restlichen Körper des Tieres durch das Loch. Das Manöver kann etwa zwanzig Sekunden dauern.

Wird die Öffnung jedoch enger, ändert sich die Methode. Der Krake versucht nicht mehr, seine letzten Arme und seinen Mantel gleichzeitig hindurchzubringen. Zuerst lässt er die verbleibenden Arme passieren, anschließend komprimiert und bewegt er seinen Kopf und seinen Mantel getrennt. Anders gesagt, fügt er einen Schritt hinzu, um ein schwierigeres Hindernis zu überwinden.

Nicht alle beobachteten Kraken reagierten auf dieselbe Weise. Die Maya-Kraken versuchten nicht, die engsten Löcher zu durchqueren. Wenn sie zwischen mehreren Öffnungen wählen konnten, untersuchten sie manchmal zuerst die kleinste, bevor sie die größere nahmen. Die Wissenschaftler können daher nicht eine einzige Methode auf alle Arten übertragen.

Diese Beobachtungen beruhen weiterhin auf einer kleinen Zahl von Tieren. Dennoch ermöglichen sie eine präzise Beschreibung von Bewegungen, die bisher nur unzureichend bekannt waren. Die Forschenden wollen diese Erkenntnisse nun nutzen, um weiche Roboter zu entwickeln, die sich durch Trümmer bewegen können.