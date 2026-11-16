🐙 A técnica dos polvos para atravessar buracos muito menores que seu tamanho

Um polvo pode atravessar uma abertura que parece pequena demais para seu corpo, mas a maneira como faz isso guarda uma surpresa.

Para entender essa façanha, pesquisadores observaram polvos em aquários separados por uma parede transparente. Ela tinha um buraco que permitia passar para o outro lado. Os animais foram filmados durante suas tentativas. A equipe queria saber como eles coordenavam seus oito braços e o corpo para superar esse obstáculo.

Vista aproximada de um polvo.

Jeffry Surianto · Pexels

Ao contrário de nós, os polvos não possuem esqueleto. Seus braços e a grande bolsa situada atrás da cabeça, chamada manto, podem se deformar bastante. Por outro lado, algumas partes da cabeça são protegidas por cartilagem, mais rígida que o restante do corpo.

Por isso, os pesquisadores compararam a largura dos buracos com a distância entre os olhos dos animais, uma medida mais rígida. Eles estudaram três polvos-comuns jovens e, depois, quatro polvos-maias, outra espécie.

Diante de uma passagem relativamente larga, o polvo-comum começa introduzindo um braço para explorar o outro lado. Vários outros braços o seguem. Em seguida, dois braços que já passaram se prendem à parede com suas ventosas. Ao ficarem rígidos e empurrarem, eles puxam o restante do animal através do buraco. A manobra pode levar cerca de vinte segundos.

Mas, quando a abertura fica mais estreita, o método muda. O polvo já não tenta passar seus últimos braços e o manto juntos. Primeiro, faz os braços restantes atravessarem; depois, comprime e desloca separadamente a cabeça e o manto. Em outras palavras, acrescenta uma etapa para superar um obstáculo mais difícil.

Nem todos os polvos observados reagiram da mesma maneira. Os polvos-maias não tentaram atravessar os buracos mais apertados. Quando podiam escolher entre várias aberturas, às vezes examinavam primeiro a menor antes de escolher a maior. Portanto, os cientistas não podem generalizar um único método para todas as espécies.

Essas observações ainda se baseiam em um pequeno número de animais. Mesmo assim, permitem descrever com precisão movimentos até então pouco conhecidos. Os pesquisadores agora querem usar essas informações para projetar robôs flexíveis capazes de passar por escombros.