🐙 La técnica de los pulpos para atravesar agujeros mucho más pequeños que su tamaño

Un pulpo puede atravesar una abertura que parece demasiado pequeña para su cuerpo, pero su manera de hacerlo guarda una sorpresa.

Para comprender esta hazaña, unos investigadores observaron pulpos en acuarios separados por una pared transparente. Esta tenía un agujero que permitía pasar al otro lado. Los animales fueron filmados durante sus intentos. El equipo quería saber cómo coordinaban sus ocho brazos y su cuerpo para superar este obstáculo.

Vista cercana de un pulpo.

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A diferencia de nosotros, los pulpos no tienen esqueleto. Sus brazos y la gran bolsa situada detrás de su cabeza, llamada manto, pueden deformarse mucho. En cambio, algunas partes de su cabeza están protegidas por cartílago, más rígido que el resto del cuerpo.

Por eso, los investigadores compararon el ancho de los agujeros con la distancia entre los ojos de los animales, una medida más rígida. Estudiaron tres pulpos comunes jóvenes y después cuatro pulpos mayas, otra especie.

Ante un paso relativamente amplio, el pulpo común empieza introduciendo un brazo para explorar el otro lado. Le siguen varios brazos más. Luego, dos brazos que ya han pasado se aferran a la pared gracias a sus ventosas. Al endurecerse y empujar, arrastran al resto del animal a través del agujero. La maniobra puede tardar unos veinte segundos.

Pero cuando la abertura se vuelve más estrecha, el método cambia. El pulpo ya no intenta hacer pasar juntos sus últimos brazos y su manto. Primero hace pasar los brazos restantes y después comprime y desplaza por separado la cabeza y el manto. En otras palabras, añade un paso para superar un obstáculo más difícil.

No todos los pulpos observados reaccionaron de la misma manera. Los pulpos mayas no intentaron atravesar los agujeros más estrechos. Cuando podían elegir entre varias aberturas, a veces examinaban primero la más pequeña antes de escoger la más grande. Por tanto, los científicos no pueden generalizar un único método para todas las especies.

Estas observaciones siguen basándose en un número reducido de animales. Sin embargo, permiten describir con precisión movimientos hasta ahora poco conocidos. Los investigadores quieren utilizarlas ahora para diseñar robots flexibles capaces de pasar entre escombros.