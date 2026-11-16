🐙 La technique des pieuvres pour traverser des trous bien plus petits que leur taille

Une pieuvre peut franchir une ouverture qui paraît bien trop petite pour son corps, mais sa manière de s'y prendre réserve une surprise.

Pour comprendre cette prouesse, des chercheurs ont observé des pieuvres dans des aquariums séparés par une paroi transparente. Celle-ci comportait un trou permettant de passer de l'autre côté. Les animaux étaient filmés pendant leurs tentatives. L'équipe voulait savoir comment ils coordonnaient leurs huit bras et leur corps pour franchir cet obstacle.

Vue rapprochée d'une pieuvre.

Jeffry Surianto · Pexels

Contrairement à nous, les pieuvres ne possèdent pas de squelette. Leurs bras et la grande poche située derrière leur tête, appelée manteau, peuvent beaucoup se déformer. À l'inverse, certaines parties de leur tête sont protégées par du cartilage, plus rigide que le reste du corps.

Les chercheurs ont donc comparé la largeur des trous à la distance entre les yeux des animaux, plus rigide. Ils ont étudié trois jeunes pieuvres communes, puis quatre pieuvres mayas, une autre espèce.

Face à un passage relativement large, la pieuvre commune commence par introduire un bras pour explorer l'autre côté. Plusieurs autres bras suivent. Puis deux bras déjà passés s'accrochent à la paroi grâce à leurs ventouses. En se raidissant et en poussant, ils entraînent le reste de l'animal à travers le trou. La manœuvre peut prendre une vingtaine de secondes.

Mais lorsque l'ouverture devient plus étroite, la méthode change. La pieuvre ne tente plus de faire passer ses derniers bras et son manteau ensemble. Elle fait d'abord traverser les bras restants, puis comprime et déplace séparément sa tête et son manteau. Autrement dit, elle ajoute une étape pour franchir un obstacle plus difficile.

Toutes les pieuvres observées n'ont pas réagi de la même façon. Les pieuvres mayas n'ont pas essayé de franchir les trous les plus serrés. Lorsqu'elles pouvaient choisir entre plusieurs ouvertures, elles examinaient parfois la plus petite avant de prendre la plus grande. Les scientifiques ne peuvent donc pas généraliser une seule méthode à toutes les espèces.

Ces observations restent fondées sur un petit nombre d'animaux. Elles permettent néanmoins de décrire précisément des mouvements jusque-là mal connus. Les chercheurs souhaitent maintenant s'en servir pour concevoir des robots souples capables de passer dans des décombres.