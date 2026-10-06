🌱 Diese landwirtschaftliche Praxis bindet letztlich CO₂ – und zwar effektiv

Eine landwirtschaftliche Praxis, die seit mehreren Generationen angewendet wird, könnte deutlich mehr CO₂ aus der Atmosphäre entfernt haben als bisher angenommen.

Im Mississippi-Becken streuen Landwirte seit Langem gemahlenen Kalkstein auf ihre Felder. Dieser Vorgang, der als Kalkung bezeichnet wird, verringert den Säuregehalt des Bodens. Dadurch lassen sich günstigere Bedingungen für die Nutzpflanzen aufrechterhalten. Bislang wurde die Klimabilanz jedoch meist in die falsche Richtung gerechnet: Kalkstein enthält Kohlenstoff und kann CO₂ freisetzen.

Kalkungsaktivität.

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Ein Team unter Leitung der Yale University hat das Problem erneut untersucht und dabei mehr als 120 Jahre an Daten ausgewertet. Das Ergebnis verändert die bisherige Einschätzung grundlegend. Auf lange Sicht könnte die Kalkung in dieser weitläufigen Agrarregion mehr CO₂ aus der Atmosphäre entfernt haben, als sie freigesetzt hat.

Um dieses Ergebnis zu verstehen, muss man betrachten, was mit dem Kalkstein im Boden geschieht. Durch die Reaktion mit Wasser und CO₂ kann das Gestein Bikarbonate bilden. Diese gelösten Stoffe zirkulieren anschließend im Boden, im Grundwasser und in Flüssen. Ein Teil gelangt schließlich in den Ozean, wo der damit verbundene Kohlenstoff lange gespeichert bleiben kann.

Die Berechnung fällt vor allem dann anders aus, wenn man fragt, was ohne Kalkstein geschehen wäre. Düngemittel und bestimmte Schadstoffe machen die Böden saurer. Ohne Kalkung hätte diese Säure Reaktionen ausgelöst, die CO₂ freisetzen können. Die Forschenden verglichen daher beide Situationen.

Das Ergebnis ist keineswegs unbedeutend. Seit 1900 könnte die Kalkung landwirtschaftlicher Flächen im Mississippi-Becken etwa 300 bis 400 Millionen Tonnen CO₂ entfernt haben. Diese Schätzung bezieht sich auf eine riesige Region, in der ein großer Teil der landwirtschaftlich genutzten Flächen der Vereinigten Staaten liegt.

Die Bilanz hängt vom Säuregrad und der Zusammensetzung des Bodens sowie vom Wasserfluss ab. Ein Teil des CO₂ kann zudem zunächst freigesetzt werden, bevor die Bilanz mit der Zeit positiv wird.

Diese Entdeckung könnte die Art und Weise verändern, wie landwirtschaftliche Emissionen bilanziert werden. Die gängigen Methoden betrachten die Kalkung meist als CO₂-Quelle. Die Forschenden schlagen nun vor, auch die Reaktionen zu berücksichtigen, die selbst ohne Kalkung stattfinden würden, sowie den in gelöster Form transportierten Kohlenstoff.

Der nächste Schritt wird darin bestehen, zu bestimmen, wo diese Praxis tatsächlich einen Klimavorteil bietet. Die im Mississippi-Becken gewonnenen Ergebnisse lassen sich nicht unmittelbar auf alle Agrarregionen übertragen. Vor einer Einschätzung des Potenzials in anderen Gebieten sind lokale Messungen von Boden und Wasser erforderlich.