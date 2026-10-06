🌱 Esta atividade agrícola acaba capturando CO₂ — e é eficaz

Uma prática agrícola com várias gerações de história pode ter retirado da atmosfera muito mais CO₂ do que se imaginava.

Na bacia do Mississippi, os agricultores espalham há muito tempo calcário moído em seus campos. Essa operação, chamada calagem, reduz a acidez do solo. Assim, ela permite manter condições mais favoráveis para as culturas. Até agora, seu balanço climático era geralmente contabilizado no sentido errado: o calcário contém carbono e pode liberar CO₂.

Atividade de calagem.

Imagem Wikimedia

Uma equipe liderada pela Universidade Yale retomou o problema estudando mais de 120 anos de dados. O resultado muda tudo. A longo prazo, a calagem teria retirado mais CO₂ da atmosfera do que liberado nessa vasta região agrícola.

Para entender esse resultado, é preciso acompanhar o que acontece com o calcário no solo. Ao reagir com a água e o CO₂, a rocha pode formar bicarbonatos. Essas substâncias dissolvidas circulam então pelo solo, pelos lençóis freáticos e pelos rios. Uma parte acaba no oceano, onde o carbono associado pode permanecer armazenado por muito tempo.

O cálculo muda principalmente quando se pergunta o que teria acontecido sem o calcário. Os fertilizantes e certos tipos de poluição tornam os solos mais ácidos. Sem calagem, essa acidez teria desencadeado reações capazes de liberar CO₂. Os pesquisadores, portanto, compararam as duas situações.

O resultado está longe de ser insignificante. Desde 1900, a calagem das terras agrícolas da bacia do Mississippi teria retirado cerca de 300 a 400 milhões de toneladas de CO₂. Essa estimativa abrange uma região imensa, que reúne uma grande parte das terras cultivadas dos Estados Unidos.

O balanço depende do grau de acidez do solo, de sua composição e da circulação da água. Parte do CO₂ também pode ser liberada no início, antes que o balanço se torne favorável com o tempo.

Essa descoberta poderia modificar a maneira de contabilizar as emissões agrícolas. Os métodos atuais geralmente consideram a calagem uma fonte de CO₂. Os pesquisadores agora propõem levar em conta as reações que ocorreriam mesmo na sua ausência e o carbono transportado na forma dissolvida.

O próximo passo será determinar onde essa prática realmente oferece um ganho climático. Os resultados obtidos na bacia do Mississippi não podem ser aplicados diretamente a todas as regiões agrícolas. Serão necessárias medições locais do solo e da água antes de estimar o potencial em outras áreas.