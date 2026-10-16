🌙 Ist dieses Loch auf dem Mond ein unterirdischer Durchgang?

Ein klaffendes Loch an der Oberfläche des Mondes könnte Zugang zu einem weitläufigen unterirdischen Hohlraum bieten.

Diese Öffnung trägt den Namen Marius Hills Pit. Sie befindet sich in einer Region, die von früherer vulkanischer Aktivität geprägt ist. Seit ihrer Entdeckung durch Beobachtungen aus dem Orbit fragen sich Wissenschaftler, ob es sich lediglich um einen lokalen Einsturz handelt oder ob sie zu einem langen Hohlraum unter der Oberfläche führt.

Eine natürliche Öffnung im Mondboden, die als möglicher Zugang zu einer alten unterirdischen Lavaröhre interpretiert wird.

Quelle: NASA/GSFC/Arizona State University, via ESA.

Die zweite Möglichkeit wäre eine Lavaröhre. Auf der Erde entsteht ein solcher Tunnel, wenn sich ein Lavastrom an der Oberfläche verfestigt, während die Lava darunter weiterfließt. Wenn diese abfließt, kann sie einen leeren Gang hinterlassen. Vergleichbare Vorgänge könnten sich auch auf dem Mond ereignet haben.

Um herauszufinden, was sich tatsächlich unter Marius Hills verbirgt, hat die NASA das Projekt GIMLI ausgewählt. Instrumente sollen direkt in der Region abgesetzt werden. Das Ziel besteht daher nicht mehr nur darin, das Loch aus dem All zu beobachten, sondern den Monduntergrund in der Nähe zu untersuchen.

Mehrere Methoden werden kombiniert. Ein Radar wird Wellen unter die Oberfläche senden und ihre Reflexionen aufzeichnen. Sensoren werden außerdem die Ausbreitung von Vibrationen im Boden messen. Schließlich wird ein Gravimeter nach sehr kleinen Schwankungen der Schwerkraft suchen.

Kameras werden auch die Oberfläche und die sichtbaren Wände der Senke untersuchen. Falls sich ein Hohlraum unter dem Boden fortsetzt, sollen all diese Messungen eine Schätzung seiner Ausmaße ermöglichen. Die Wissenschaftler können dann feststellen, ob das Loch tatsächlich einen Eingang zu einem alten vulkanischen Tunnel bildet.

Ein solcher Hohlraum wäre auch für künftige bemannte Missionen interessant. Die Mondoberfläche ist der Strahlung direkt ausgesetzt und weist sehr starke Temperaturschwankungen auf. Eine dicke Gesteinsschicht über einem Tunnel könnte natürlichen Schutz bieten, auch wenn die Nutzung eines solchen Hohlraums als Lebensraum noch untersucht werden müsste.

Das Projekt bleibt jedoch auch dann wissenschaftlich interessant, wenn keine große Höhle entdeckt wird. Die Wände von Marius Hills legen Schichten aus Lava und Staub frei, die normalerweise verborgen sind. Ihre Untersuchung kann einen Teil der lokalen vulkanischen Geschichte nachzeichnen und genauer klären, wie die Senke selbst entstanden ist.