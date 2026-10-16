🌙 ¿Es este agujero en la Luna un pasaje subterráneo?

Un enorme agujero en la superficie de la Luna podría dar acceso a una vasta cavidad subterránea.

Esta abertura recibe el nombre de Marius Hills Pit. Se encuentra en una región marcada por una antigua actividad volcánica. Desde su descubrimiento mediante observaciones orbitales, los científicos se preguntan si corresponde únicamente a un derrumbe local o si se abre a un largo espacio hueco bajo la superficie.

Una abertura natural en el suelo lunar, interpretada como un posible acceso a un antiguo tubo de lava subterráneo.

Crédito: NASA/GSFC/Arizona State University, a través de la ESA.

La segunda posibilidad sería la de un tubo de lava. En la Tierra, este tipo de túnel se forma cuando una colada volcánica se solidifica en la superficie, mientras la lava continúa circulando por debajo. Cuando esta se retira, puede dejar tras de sí una galería vacía. Fenómenos comparables pudieron producirse en la Luna.

Para saber qué se oculta realmente bajo Marius Hills, la NASA ha seleccionado el proyecto GIMLI. Se deben depositar instrumentos directamente en la región. El objetivo ya no es solo observar el agujero desde el espacio, sino estudiar el subsuelo lunar en sus proximidades.

Se combinarán varios métodos. Un radar enviará ondas bajo la superficie y registrará sus reflexiones. Unos sensores también medirán la propagación de vibraciones en el suelo. Por último, un gravímetro buscará variaciones muy pequeñas de la gravedad.

También se utilizarán cámaras para examinar la superficie y las paredes visibles de la fosa. Si una cavidad se prolonga bajo el suelo, todas estas mediciones deberían permitir estimar sus dimensiones. Los científicos podrán determinar entonces si el agujero constituye realmente una entrada a un antiguo túnel volcánico.

Una cavidad así también interesaría a las futuras misiones tripuladas. La superficie lunar está directamente expuesta a la radiación y experimenta variaciones de temperatura muy pronunciadas. Una gruesa capa de roca sobre un túnel podría ofrecer una protección natural, aunque el uso de una cavidad de este tipo como hábitat aún tendría que estudiarse.

Sin embargo, el proyecto conserva su interés científico aunque no se descubra ninguna gran cueva. Las paredes de Marius Hills dejan al descubierto capas de lava y polvo normalmente enterradas. Su estudio puede reconstruir parte de la historia volcánica local y precisar cómo se formó la propia fosa.