🌙 Este buraco na Lua é uma passagem subterrânea?

Um enorme buraco na superfície da Lua pode dar acesso a uma vasta cavidade subterrânea.

Essa abertura é conhecida como Marius Hills Pit. Ela está localizada em uma região marcada por uma antiga atividade vulcânica. Desde sua descoberta por observações orbitais, os cientistas se perguntam se ela corresponde apenas a um desmoronamento local ou se dá acesso a um longo espaço vazio sob a superfície.

Uma abertura natural no solo lunar, interpretada como um possível acesso a um antigo tubo de lava subterrâneo.

Crédito: NASA/GSFC/Arizona State University, via ESA.

A segunda possibilidade seria a de um tubo de lava. Na Terra, esse tipo de túnel se forma quando um fluxo vulcânico se solidifica na superfície, enquanto a lava continua a circular por baixo. Quando ela escoa, pode deixar para trás uma galeria vazia. Fenômenos semelhantes podem ter ocorrido na Lua.

Para descobrir o que realmente se esconde sob Marius Hills, a NASA selecionou o projeto GIMLI. Instrumentos deverão ser colocados diretamente na região. O objetivo, portanto, já não é apenas observar o buraco do espaço, mas sondar o subsolo lunar nas proximidades.

Vários métodos serão combinados. Um radar enviará ondas para o subsolo e registrará suas reflexões. Sensores também medirão a propagação de vibrações no solo. Por fim, um gravímetro procurará pequenas variações na gravidade.

Câmeras também examinarão a superfície e as paredes visíveis da depressão. Se uma cavidade se prolongar sob o solo, o conjunto dessas medições deverá permitir estimar suas dimensões. Os cientistas poderão então determinar se o buraco realmente constitui uma entrada para um antigo túnel vulcânico.

Essa cavidade também interessaria às futuras missões tripuladas. A superfície lunar está diretamente exposta à radiação e apresenta variações de temperatura muito intensas. Uma espessa camada de rocha sobre um túnel poderia oferecer proteção natural, embora o uso de uma cavidade desse tipo como habitat ainda precise ser estudado.

O projeto, porém, continua tendo interesse científico mesmo que nenhuma grande caverna seja descoberta. As paredes de Marius Hills expõem camadas de lava e poeira normalmente enterradas. Seu estudo pode reconstituir parte da história vulcânica local e esclarecer como a própria depressão se formou.