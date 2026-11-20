Ein in Südafrika entdeckter Dinosaurier hatte bereits das Gewicht eines großen erwachsenen Tieres, obwohl er noch mitten im Wachstum war.

Das Tier, das den Namen Nyana rooiwalensis erhielt, lebte vor etwa 220 Millionen Jahren, am Ende der Trias. Es gehörte zur großen Gruppe der Sauropodomorphen, aus der die berühmten langhalsigen Dinosaurier wie Diplodocus hervorgingen. Anders als diese bewegte sich Nyana wahrscheinlich auf seinen beiden Hinterbeinen fort.

Darstellung von Nyana rooiwalensis

Die ersten Knochen wurden 2018 nahe dem Dorf Qhemegha gefunden. Darunter befand sich ein fast vollständiger Schädel – ein besonders seltener Fund bei afrikanischen Dinosauriern aus dieser Zeit. Der erhaltene Teil ist etwas mehr als 21 cm lang.

Um diesen Schädel zu untersuchen, nutzte ein Team unter der Leitung von Atashni Moopen von der Universität Witwatersrand Röntgenstrahlen. Mit dieser Technik lassen sich Teile des Fossils dreidimensional rekonstruieren, ohne sie physisch freilegen zu müssen. So konnten die Forschenden die verschiedenen Teile des Schädels mit denen anderer Arten vergleichen.

Doch wie lässt sich das Alter eines Tieres bestimmen, das vor so langer Zeit ausgestorben ist?

Knochen bewahren Spuren ihrer Entwicklung. Untersuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dünne Knochenschnitte unter dem Mikroskop, können sie darin Markierungen erkennen, die durch Phasen verlangsamten Wachstums entstanden sind. Die Spuren bei Nyana zeigen, dass das Tier mindestens sein drittes Lebensjahr begonnen hatte. Auch der Aufbau seiner Knochen weist auf ein schnelles und noch andauerndes Wachstum hin.

Der Umfang seines Oberschenkelknochens ermöglichte eine Schätzung seines Gewichts auf etwa 400 kg. Vergleichen die Forschenden seine Entwicklung jedoch mit der verwandter Dinosaurier, schätzen sie das Gewicht eines ausgewachsenen Tieres auf mehrere Tonnen.

Schnelles Wachstum gab es bei einigen Sauropodomorphen also schon lange vor dem Auftreten der riesigen vierbeinigen Dinosaurier des Jura.

Die Form des Schädels wirft auch eine geografische Frage auf. Einer Verwandtschaftsanalyse zufolge könnte Nyana nahe mit Sarahsaurus verwandt sein, einem aus Nordamerika bekannten Dinosaurier. Damals bildeten die Kontinente noch eine riesige zusammenhängende Landmasse: Pangäa.