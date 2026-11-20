Um dinossauro descoberto na África do Sul já tinha a massa de um grande animal adulto, embora ainda estivesse em pleno crescimento.

Batizado de Nyana rooiwalensis, esse animal viveu há cerca de 220 milhões de anos, no fim do Triássico. Pertencia à grande família dos sauropodomorfos, da qual descendem os famosos dinossauros de pescoço comprido, como o diplodoco. Diferentemente destes, Nyana provavelmente se locomovia sobre as duas patas traseiras.

Representação de Nyana rooiwalensis

Os primeiros ossos foram coletados em 2018, perto da aldeia de Qhemegha. Entre eles havia um crânio quase completo, um achado particularmente raro entre os dinossauros africanos daquela época. A parte preservada mede pouco mais de 21 cm.

Para estudar esse crânio, uma equipe liderada por Atashni Moopen, da Universidade de Witwatersrand, usou raios X. Essa técnica permite reconstruir em três dimensões elementos do fóssil sem precisar removê-los fisicamente. Assim, os pesquisadores puderam comparar as diferentes partes do crânio com as de outras espécies.

Mas como descobrir a idade de um animal extinto há tanto tempo?

Os ossos guardam vestígios de seu desenvolvimento. Ao observar finas lâminas de ossos ao microscópio, os cientistas conseguem identificar marcas deixadas pelas desacelerações do crescimento. As de Nyana indicam que ele havia iniciado pelo menos seu terceiro ano de vida. A estrutura de seus ossos também apresenta sinais de crescimento rápido e ainda em curso.

A circunferência de seu fêmur permitiu estimar sua massa em cerca de 400 kg. No entanto, ao comparar seu desenvolvimento com o de dinossauros aparentados, os pesquisadores estimam que um animal adulto chegaria a várias toneladas.

Portanto, alguns sauropodomorfos já cresciam rapidamente muito antes do surgimento dos enormes dinossauros quadrúpedes do Jurássico.

A forma do crânio também levanta uma questão geográfica. De acordo com uma das análises de parentesco, Nyana poderia ser próximo de Sarahsaurus, um dinossauro conhecido na América do Norte. Naquela época, os continentes ainda formavam uma vasta massa de terra, a Pangeia.