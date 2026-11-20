Un dinosaurio descubierto en Sudáfrica ya tenía la masa de un gran animal adulto cuando aún estaba creciendo.

Llamado Nyana rooiwalensis, este animal vivió hace unos 220 millones de años, a finales del Triásico. Pertenecía a la gran familia de los sauropodomorfos, de la que surgieron los famosos dinosaurios de cuello largo, como el diplodoco. A diferencia de estos, Nyana probablemente se desplazaba sobre sus dos patas traseras.

Representación de Nyana rooiwalensis

Los primeros restos fósiles se recogieron en 2018, cerca del pueblo de Qhemegha. Entre ellos había un cráneo casi completo, un hallazgo especialmente raro entre los dinosaurios africanos de esa época. La parte conservada mide algo más de 21 cm.

Para estudiar este cráneo, un equipo dirigido por Atashni Moopen, de la Universidad de Witwatersrand, utilizó rayos X. Esta técnica permite reconstruir en tres dimensiones elementos del fósil sin tener que extraerlos físicamente. Así, los investigadores pudieron comparar las distintas partes del cráneo con las de otras especies.

Pero ¿cómo se puede conocer la edad de un animal desaparecido hace tanto tiempo?

Los huesos conservan huellas de su desarrollo. Al observar al microscopio finas secciones de huesos, los científicos pueden detectar marcas dejadas por las ralentizaciones del crecimiento. Las de Nyana indican que había comenzado al menos su tercer año de vida. La estructura de sus huesos también muestra señales de un crecimiento rápido que aún continuaba.

La circunferencia de su fémur permitió estimar su masa en unos 400 kg. Sin embargo, al comparar su desarrollo con el de dinosaurios emparentados, los investigadores estiman que un ejemplar adulto habría pesado varias toneladas.

Por tanto, algunos sauropodomorfos ya crecían rápidamente mucho antes de que aparecieran los enormes dinosaurios cuadrúpedos del Jurásico.

La forma del cráneo también plantea una cuestión geográfica. Según uno de los análisis de parentesco, Nyana podría estar emparentado con Sarahsaurus, un dinosaurio conocido en América del Norte. En aquella época, los continentes aún formaban una vasta masa terrestre: Pangea.