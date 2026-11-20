Un dinosaure découvert en Afrique du Sud avait déjà la masse d'un grand animal adulte alors qu'il était encore en pleine croissance.

Baptisé Nyana rooiwalensis, cet animal vivait il y a environ 220 millions d'années, à la fin du Trias. Il appartenait à la grande famille des sauropodomorphes, dont sont issus les célèbres dinosaures à long cou, comme le diplodocus. À la différence de ces derniers, Nyana se déplaçait probablement sur ses deux pattes arrière.

Représentation de Nyana rooiwalensis

Les premiers ossements ont été recueillis en 2018, près du village de Qhemegha. Parmi eux figurait un crâne presque entier, une trouvaille particulièrement rare pour les dinosaures africains de cette époque. La partie conservée mesure un peu plus de 21 cm.

Pour étudier ce crâne, une équipe dirigée par Atashni Moopen, de l'université du Witwatersrand, a utilisé des rayons X. Cette technique permet de reconstituer en trois dimensions des éléments du fossile sans avoir à les dégager physiquement. Les chercheurs pouvaient ainsi comparer les différentes parties du crâne avec celles d'autres espèces.

Mais comment connaître l'âge d'un animal disparu depuis aussi longtemps ?

Les os gardent des traces de leur développement. En observant de fines coupes d'ossements au microscope, les scientifiques peuvent repérer des marques laissées par les ralentissements de la croissance. Celles de Nyana indiquent qu'il avait entamé au moins sa troisième année de vie. La structure de ses os donne également des signes d'une croissance rapide et toujours en cours.

La circonférence de son fémur a permis d'estimer sa masse à environ 400 kg. Or, en comparant son développement à celui de dinosaures apparentés, les chercheurs obtiennent une estimation de plusieurs tonnes pour un animal adulte.

Une croissance rapide existait donc chez certains sauropodomorphes bien avant l'apparition des énormes dinosaures à quatre pattes du Jurassique.

La forme du crâne soulève aussi une question géographique. Selon l'une des analyses de parenté, Nyana pourrait être proche de Sarahsaurus, un dinosaure connu en Amérique du Nord. À cette époque, les continents formaient encore un vaste ensemble terrestre, la Pangée.