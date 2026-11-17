Über der Antarktis hat die Ozonschicht im Jahr 2026 einen überraschend starken Verlust erlitten.

Dieses „Loch“ ist eine Region, in der Ozon in mehreren Dutzend Kilometern Höhe deutlich seltener wird. Dieses Gas absorbiert einen Teil der ultravioletten Strahlung der Sonne, die unter anderem Haut und Augen schädigen kann.

Zwischen dem 7. September und dem 13. Oktober bedeckte das geschwächte Gebiet durchschnittlich 25 Millionen km². Das entspricht etwa dem Zweieinhalbfachen der Fläche Europas. Am 18. September erreichte es sogar 27,1 Millionen km². Nach Angaben der NASA und der NOAA liegt diese Saison damit auf dem siebten Platz der ausgedehntesten seit 48 Jahren.

Fläche und Form des Ozonlochs am 18. September 2026, dem Tag, an dem es seine größte jährliche Ausdehnung erreichte. Wissenschaftler definieren das Ozonloch als das Gebiet, in dem die Ozonkonzentrationen unter den historischen Schwellenwert von 220 Dobson-Einheiten sinken.

Bild: NOAA/NASA/Lauren Dauphin

Warum ist die Fläche so groß, obwohl sich die Ozonschicht allmählich erholt? In diesem Jahr hielten starke Winde die sehr kalte Luft um die Antarktis eingeschlossen. Dieser Wirbel, der als Polarwirbel bezeichnet wird, hielt unter Bedingungen an, die den Abbau von Ozon begünstigten. Die atmosphärischen Bewegungen, die ihn normalerweise stören, waren besonders schwach.

Die Kälte spielt eine indirekte Rolle. Sie begünstigt die Bildung sehr hoch in der Atmosphäre gelegener Wolken, in denen chemische Stoffe besonders aggressiv gegenüber Ozon werden können. Sie stammen unter anderem aus früher verwendeten Gasen in Kühlschränken, Klimaanlagen oder bestimmten Aerosolen. Das dabei freigesetzte Chlor trägt anschließend zum Verschwinden dieses Schutzgases bei.

Die Forschenden messen auch, wie viel Ozon über einem bestimmten Ort verbleibt. Am Südpol lag der am 17. Oktober gemessene Tiefstwert bei 105 Dobson-Einheiten, gegenüber 92 beim Rekord von 2006. Das Ozonloch von 2026 war also sehr ausgedehnt, aber weniger tief als einige frühere.

Diese Ergebnisse beruhen nicht nur auf Bildern aus dem Weltraum. Satelliten verfolgen die Entwicklung des Ozons, und mit Instrumenten ausgestattete Ballons steigen über dem Südpol in die Atmosphäre auf. Zusammengenommen ermöglichen diese Messungen, ein ungewöhnliches Wetterjahr von einer dauerhaften Verschlechterung dieser für das Leben wichtigen Schutzschicht zu unterscheiden.

Die gute Nachricht liegt in den chemischen Stoffen selbst. Seit dem 1987 unterzeichneten internationalen Montrealer Protokoll ist ihre Verwendung stark zurückgegangen. Nach den von der NOAA vorgelegten Messungen ist die Menge des aus diesen Stoffen stammenden Chlors in der antarktischen oberen Atmosphäre gegenüber ihren Höchstständen um etwa ein Drittel gesunken. Ohne diesen Rückgang hätte das Loch in diesem Jahr noch größer sein können.

Bereits freigesetzte Gase können jahrzehntelang fortbestehen, und alte Geräte können weiterhin solche Stoffe abgeben. Die Reparatur der Ozonschicht braucht daher Zeit. Wissenschaftler schätzen, dass sie über der Antarktis in den 2070er-Jahren ihren Zustand von vor 1980 wiedererlangen könnte. Die kommenden Beobachtungen werden es ermöglichen, diese Entwicklung Jahr für Jahr zu verfolgen.