Au-dessus de l'Antarctique, la couche d'ozone a connu en 2026 une perte d'une ampleur surprenante.

Ce « trou » est une région où l'ozone devient beaucoup plus rare, à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Ce gaz absorbe une partie des rayons ultraviolets du Soleil, capables notamment d'abîmer la peau et les yeux.

Entre le 7 septembre et le 13 octobre, la zone appauvrie a couvert en moyenne 25 millions de km². C'est environ deux fois et demie la superficie de l'Europe. Le 18 septembre, elle a même atteint 27,1 millions de km². Selon la NASA et la NOAA, cette saison arrive au septième rang des plus étendues depuis 48 ans.

Superficie et forme du trou dans la couche d'ozone le 18 septembre 2026, jour où il a atteint son extension maximale annuelle. Les scientifiques définissent le trou dans la couche d'ozone comme la zone où les concentrations d'ozone descendent en dessous du seuil historique de 220 unités Dobson.

Image : NOAA/NASA/Lauren Dauphin

Pourquoi une telle superficie, alors que la couche d'ozone se rétablit progressivement ? Cette année, de puissants vents ont enfermé l'air très froid autour de l'Antarctique. Ce tourbillon, appelé vortex polaire, a persisté dans des conditions favorables à la destruction de l'ozone. Les mouvements atmosphériques qui le perturbent habituellement étaient particulièrement faibles.

Le froid joue un rôle indirect. Il favorise la formation de nuages très hauts dans l'atmosphère, où des substances chimiques peuvent devenir particulièrement agressives pour l'ozone. Elles proviennent notamment d'anciens gaz utilisés dans les réfrigérateurs, les climatiseurs ou certains aérosols. Le chlore qu'ils libèrent participe ensuite à la disparition de ce gaz protecteur.

Les chercheurs mesurent aussi la quantité d'ozone qui reste au-dessus d'un endroit donné. Au pôle Sud, le minimum enregistré le 17 octobre a été de 105 unités Dobson, contre 92 lors du record de 2006. Le trou de 2026 était donc très étendu, mais moins profond que certains précédents.

Ces résultats ne reposent pas uniquement sur des images prises depuis l'espace. Des satellites suivent l'évolution de l'ozone, et des ballons équipés d'instruments montent dans l'atmosphère au-dessus du pôle Sud. Ensemble, ces mesures permettent de distinguer une année météorologique inhabituelle d'une dégradation durable de cette couche protectrice pour le vivant.

La bonne nouvelle se trouve dans les produits chimiques eux-mêmes. Depuis l'accord international de Montréal, signé en 1987, leur utilisation a fortement reculé. D'après les mesures présentées par la NOAA, la quantité de chlore provenant de ces substances dans la haute atmosphère antarctique a diminué d'environ un tiers par rapport à ses niveaux maximaux. Sans cette baisse, le trou aurait pu être encore plus vaste cette année.

Les gaz déjà émis peuvent persister pendant des décennies, et d'anciens équipements peuvent encore en relâcher. La réparation de la couche d'ozone prend donc du temps. Les scientifiques estiment que, au-dessus de l'Antarctique, elle pourrait retrouver son état d'avant 1980 dans les années 2070. Les prochaines observations permettront de suivre cette évolution, année après année.