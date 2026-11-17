Sobre la Antártida, la capa de ozono experimentó en 2026 una pérdida de una magnitud sorprendente.

Este «agujero» es una región donde el ozono se vuelve mucho más escaso, a varias decenas de kilómetros de altitud. Este gas absorbe parte de los rayos ultravioleta del Sol, capaces, entre otras cosas, de dañar la piel y los ojos.

Entre el 7 de septiembre y el 13 de octubre, la zona empobrecida cubrió una media de 25 millones de km². Es aproximadamente dos veces y media la superficie de Europa. El 18 de septiembre, incluso alcanzó los 27,1 millones de km². Según la NASA y la NOAA, esta temporada ocupa el séptimo lugar entre las más extensas de los últimos 48 años.

Superficie y forma del agujero de la capa de ozono el 18 de septiembre de 2026, día en que alcanzó su extensión máxima anual. Los científicos definen el agujero de la capa de ozono como la zona donde las concentraciones de ozono descienden por debajo del umbral histórico de 220 unidades Dobson.

Imagen: NOAA/NASA/Lauren Dauphin

¿Por qué una superficie tan extensa, si la capa de ozono se está recuperando progresivamente? Este año, unos vientos potentes encerraron el aire muy frío alrededor de la Antártida. Este torbellino, llamado vórtice polar, persistió en condiciones favorables para la destrucción del ozono. Los movimientos atmosféricos que normalmente lo alteran fueron especialmente débiles.

El frío desempeña un papel indirecto. Favorece la formación de nubes muy altas en la atmósfera, donde algunas sustancias químicas pueden volverse especialmente agresivas para el ozono. Proceden, entre otras fuentes, de antiguos gases utilizados en los frigoríficos, los aparatos de aire acondicionado o ciertos aerosoles. El cloro que liberan contribuye después a la desaparición de este gas protector.

Los investigadores también miden la cantidad de ozono que queda sobre un lugar determinado. En el Polo Sur, el mínimo registrado el 17 de octubre fue de 105 unidades Dobson, frente a las 92 del récord de 2006. El agujero de 2026 fue, por tanto, muy extenso, pero menos profundo que algunos anteriores.

Estos resultados no se basan únicamente en imágenes tomadas desde el espacio. Los satélites siguen la evolución del ozono, y unos globos equipados con instrumentos ascienden a la atmósfera sobre el Polo Sur. En conjunto, estas mediciones permiten distinguir un año meteorológico inusual de un deterioro duradero de esta capa protectora de los seres vivos.

La buena noticia está en los propios productos químicos. Desde el acuerdo internacional de Montreal, firmado en 1987, su uso ha disminuido considerablemente. Según las mediciones presentadas por la NOAA, la cantidad de cloro procedente de estas sustancias en la alta atmósfera antártica ha disminuido aproximadamente un tercio respecto a sus niveles máximos. Sin esta reducción, el agujero podría haber sido aún más extenso este año.

Los gases ya emitidos pueden persistir durante décadas, y algunos equipos antiguos todavía pueden liberarlos. La reparación de la capa de ozono requiere, por tanto, tiempo. Los científicos estiman que, sobre la Antártida, podría recuperar su estado anterior a 1980 en la década de 2070. Las próximas observaciones permitirán seguir esta evolución, año tras año.