Acima da Antártica, a camada de ozônio sofreu em 2026 uma perda de proporções surpreendentes.

Esse «buraco» é uma região onde o ozônio se torna muito mais raro, a várias dezenas de quilômetros de altitude. Esse gás absorve parte dos raios ultravioleta do Sol, capazes, entre outras coisas, de danificar a pele e os olhos.

Entre 7 de setembro e 13 de outubro, a área empobrecida cobriu em média 25 milhões de km². Isso corresponde a cerca de duas vezes e meia a superfície da Europa. Em 18 de setembro, ela chegou a atingir 27,1 milhões de km². Segundo a NASA e a NOAA, esta temporada ocupa o sétimo lugar entre as mais extensas dos últimos 48 anos.

Superfície e forma do buraco na camada de ozônio em 18 de setembro de 2026, dia em que atingiu sua extensão máxima anual. Os cientistas definem o buraco na camada de ozônio como a área onde as concentrações de ozônio caem abaixo do limiar histórico de 220 unidades Dobson.

Imagem: NOAA/NASA/Lauren Dauphin

Por que uma área tão extensa, enquanto a camada de ozônio se recupera gradualmente? Neste ano, ventos fortes aprisionaram o ar muito frio ao redor da Antártica. Esse turbilhão, chamado vórtice polar, persistiu em condições favoráveis à destruição do ozônio. Os movimentos atmosféricos que normalmente o perturbam foram particularmente fracos.

O frio desempenha um papel indireto. Ele favorece a formação de nuvens muito altas na atmosfera, onde substâncias químicas podem se tornar especialmente agressivas para o ozônio. Elas provêm principalmente de gases antigos usados em geladeiras, aparelhos de ar-condicionado ou certos aerossóis. O cloro que eles liberam participa então do desaparecimento desse gás protetor.

Os pesquisadores também medem a quantidade de ozônio que permanece acima de determinado local. No Polo Sul, o mínimo registrado em 17 de outubro foi de 105 unidades Dobson, contra 92 no recorde de 2006. O buraco de 2026 era, portanto, muito extenso, mas menos profundo que alguns anteriores.

Esses resultados não se baseiam apenas em imagens captadas do espaço. Satélites acompanham a evolução do ozônio, e balões equipados com instrumentos sobem pela atmosfera acima do Polo Sul. Juntas, essas medições permitem distinguir um ano meteorológico incomum de uma degradação duradoura dessa camada protetora da vida.

A boa notícia está nas próprias substâncias químicas. Desde o acordo internacional de Montreal, assinado em 1987, seu uso recuou fortemente. De acordo com as medições apresentadas pela NOAA, a quantidade de cloro proveniente dessas substâncias na alta atmosfera antártica diminuiu cerca de um terço em relação aos seus níveis máximos. Sem essa redução, o buraco poderia ter sido ainda maior neste ano.

Os gases já emitidos podem persistir por décadas, e equipamentos antigos ainda podem liberá-los. A recuperação da camada de ozônio, portanto, leva tempo. Os cientistas estimam que, acima da Antártica, ela poderá recuperar seu estado anterior a 1980 na década de 2070. As próximas observações permitirão acompanhar essa evolução, ano após ano.