Eine riesige Region im Pazifik scheint ihre Farbe zu verändern, und Plastikabfälle könnten etwas damit zu tun haben.

Im mittleren Nordpazifik sammeln Meeresströmungen seit Langem Abfälle aus vielen Ländern. Dieses Gebiet wird oft als „Plastikkontinent“ bezeichnet. Die Stücke sind über eine große Wasserfläche verteilt.

Ansicht unter der Wasseroberfläche.

Illustrationsbild Pixabay

Zu ihnen gehören winzige Fragmente, Mikroplastik genannt. Einige stammen aus Flaschen, Netzen oder anderen Gegenständen, die sich allmählich zersetzen. Ihre geringe Größe macht sie schwer zu erkennen, selbst mit Satelliten, die die Ozeane überwachen können.

Forscher der Universität Bergen in Norwegen untersuchten daher etwas anderes: das vom Meer zurückgeworfene Licht. Beim Vergleich von drei Datensätzen satellitengestützter Beobachtungen, die zwischen 2002 und 2022 durchgeführt wurden, stellten sie fest, dass bestimmte Gewässer dieser Region mehr blaues und grünes Licht zurückwarfen. Diese Veränderung zeigt sich auch in den angrenzenden Gebieten.

Warum dieser Unterschied? Die Farbe des Meeres hängt davon ab, was das Wasser enthält. Die winzigen pflanzlichen Organismen, die darin leben, absorbieren beispielsweise bestimmte Lichtfarben. Gelöste Stoffe können ebenfalls sein Aussehen verändern. Plastikfragmente hingegen streuen das Licht auf andere Weise.

Schematische Karte der Strömungen des Nordpazifiks und der beiden großen Ansammlungsgebiete von Meeresmüll, östlich von Japan sowie zwischen Hawaii und Kalifornien.

Quelle: NOAA / Wikimedia Commons, gemeinfrei.

Das Team bildete diese Phänomene mithilfe von Computersimulationen nach. Es testete mehrere mögliche Zusammensetzungen des Wassers, mit oder ohne Kunststoffpartikel. Das Ergebnis ist interessant: Der gleichzeitige Anstieg von Blau und Grün trat in 13 % der Simulationen mit Plastik auf, gegenüber 3 %, wenn nur natürliche Veränderungen berücksichtigt wurden.

Eine Veränderung des Meereslebens könnte ebenfalls zu dieser Farbe beitragen. Die drei Datenreihen geben dem Phänomen zudem nicht exakt dieselbe Ausprägung. Es wäre daher verfrüht, die gesamte Veränderung der Verschmutzung zuzuschreiben.

Diese Unterscheidung ist wichtig, um zu verstehen, was die Satelliten tatsächlich messen. Sie zeichnen vom Wasser zurückgeworfenes Licht auf, keine Aufnahme jedes einzelnen Abfallstücks. Ihr Nutzen bestünde vielmehr darin, Regionen zu erkennen, in denen sich sehr kleine Partikel ansammeln könnten, bevor wissenschaftliche Teams dorthin geschickt werden.

Die nächste Überprüfung muss daher auf See erfolgen. Die Forscher möchten die aus dem All gemessene Farbe mit Wasserproben vergleichen und dabei die vorhandenen Partikel zählen. Diese Arbeit würde klären, ob sich mit dieser Methode die Entwicklung von Mikroplastik über große Entfernungen verfolgen lässt.