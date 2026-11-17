Uma imensa região do Pacífico parece estar mudando de cor, e os resíduos plásticos podem ter algo a ver com isso.

No meio do Pacífico Norte, as correntes marinhas reúnem há muito tempo resíduos vindos de vários países. Essa zona é frequentemente chamada de « continente de plástico ». Os fragmentos estão dispersos por uma vasta extensão de água.

Vista sob a superfície.

Imagem ilustrativa Pixabay

Entre eles estão fragmentos minúsculos, chamados microplásticos. Alguns vêm de garrafas, redes ou outros objetos que se degradam progressivamente. Seu pequeno tamanho os torna difíceis de detectar, mesmo com satélites capazes de monitorar os oceanos.

Pesquisadores da Universidade de Bergen, na Noruega, decidiram então estudar outra coisa: a luz refletida pelo mar. Ao comparar três conjuntos de observações por satélite realizadas entre 2002 e 2022, constataram que algumas águas dessa região refletiam mais luz azul e verde. Essa mudança também aparece nas áreas vizinhas.

Por que essa diferença? A cor do mar depende do que a água contém. Os minúsculos organismos vegetais que vivem ali, por exemplo, absorvem certas cores da luz. As matérias dissolvidas também podem modificar sua aparência. Já os fragmentos de plástico dispersam a luz de outra maneira.

Mapa esquemático das correntes do Pacífico Norte e das duas grandes zonas de acúmulo de resíduos marinhos, a leste do Japão e entre o Havaí e a Califórnia.

Crédito: NOAA / Wikimedia Commons, domínio público.

A equipe reproduziu esses fenômenos com a ajuda de simulações computacionais. Testou várias composições possíveis da água, com ou sem partículas plásticas. O resultado é interessante: o aumento simultâneo do azul e do verde aparece em 13% das simulações que continham plástico, contra 3% quando apenas mudanças naturais são consideradas.

Uma alteração na vida marinha também poderia contribuir para essa cor. Além disso, as três séries de dados não indicam exatamente a mesma magnitude do fenômeno. Portanto, seria prematuro atribuir toda essa mudança à poluição.

Essa distinção é importante para entender o que os satélites realmente medem. Eles registram uma luz refletida pela água, não uma fotografia de cada resíduo. Seu interesse estaria principalmente em identificar regiões onde partículas muito pequenas poderiam se acumular, antes de enviar equipes científicas para lá.

A próxima verificação deverá ser feita no mar. Os pesquisadores querem comparar a cor medida do espaço com amostras de água, contabilizando as partículas presentes. Esse trabalho permitiria saber se esse método pode acompanhar a evolução dos microplásticos em grandes distâncias.