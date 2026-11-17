Une immense région du Pacifique semble changer de couleur, et les déchets plastiques pourraient y être pour quelque chose.

Au milieu du Pacifique Nord, les courants marins rassemblent depuis longtemps des déchets venus de nombreux pays. Cette zone est souvent surnommée le « continent de plastique ». Les morceaux y sont dispersés sur une vaste étendue d'eau.

Vue sous la surface.

Image d'illustration Pixabay

Parmi eux se trouvent des fragments minuscules, appelés microplastiques. Certains proviennent de bouteilles, de filets ou d'autres objets qui se dégradent progressivement. Leur petite taille les rend difficiles à repérer, même avec des satellites capables de surveiller les océans.

Des chercheurs de l'université de Bergen, en Norvège, ont donc étudié autre chose : la lumière renvoyée par la mer. En comparant trois ensembles d'observations satellitaires réalisées entre 2002 et 2022, ils ont constaté que certaines eaux de cette région renvoyaient davantage de lumière bleue et verte. Ce changement apparaît aussi dans les zones voisines.

Pourquoi cette différence ? La couleur de la mer dépend de ce que contient l'eau. Les minuscules organismes végétaux qui y vivent, par exemple, absorbent certaines couleurs de la lumière. Les matières dissoutes peuvent également modifier son apparence. Les fragments de plastique, eux, dispersent la lumière d'une autre manière.

Carte schématique des courants du Pacifique Nord et des deux grandes zones d'accumulation de déchets marins, à l'est du Japon et entre Hawaï et la Californie.

Crédit : NOAA / Wikimedia Commons, domaine public.

L'équipe a reproduit ces phénomènes à l'aide de simulations informatiques. Elle a testé plusieurs compositions possibles de l'eau, avec ou sans particules plastiques. Le résultat est intéressant : la hausse simultanée du bleu et du vert apparaît dans 13 % des simulations contenant du plastique, contre 3 % lorsque seuls des changements naturels sont pris en compte.

Une modification de la vie marine pourrait aussi contribuer à cette couleur. Les trois séries de données ne donnent d'ailleurs pas exactement la même ampleur au phénomène. Il serait donc prématuré d'attribuer tout ce changement à la pollution.

Cette distinction compte pour comprendre ce que les satellites mesurent réellement. Ils enregistrent une lumière renvoyée par l'eau, pas une photographie de chaque déchet. Leur intérêt serait plutôt de repérer des régions où de très petites particules pourraient s'accumuler, avant d'y envoyer des équipes scientifiques.

La prochaine vérification devra donc se faire en mer. Les chercheurs souhaitent comparer la couleur mesurée depuis l'espace à des prélèvements d'eau, en dénombrant les particules présentes. Ce travail permettrait de savoir si cette méthode peut suivre l'évolution des microplastiques sur de grandes distances.