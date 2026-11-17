Una inmensa región del Pacífico parece estar cambiando de color, y los residuos plásticos podrían tener algo que ver.

En medio del Pacífico Norte, las corrientes marinas reúnen desde hace mucho tiempo residuos procedentes de numerosos países. Esta zona suele recibir el apodo de «continente de plástico». Los fragmentos están dispersos por una vasta extensión de agua.

Vista bajo la superficie.

Imagen ilustrativa de Pixabay

Entre ellos hay fragmentos diminutos, llamados microplásticos. Algunos proceden de botellas, redes u otros objetos que se degradan progresivamente. Su pequeño tamaño hace que sean difíciles de detectar, incluso con satélites capaces de vigilar los océanos.

Por eso, unos investigadores de la Universidad de Bergen, en Noruega, estudiaron otra cosa: la luz reflejada por el mar. Al comparar tres conjuntos de observaciones satelitales realizadas entre 2002 y 2022, observaron que ciertas aguas de esta región reflejaban más luz azul y verde. Este cambio también aparece en las zonas cercanas.

¿A qué se debe esta diferencia? El color del mar depende de lo que contiene el agua. Por ejemplo, los diminutos organismos vegetales que viven en ella absorben ciertos colores de la luz. Las sustancias disueltas también pueden modificar su apariencia. Los fragmentos de plástico, por su parte, dispersan la luz de otra manera.

Mapa esquemático de las corrientes del Pacífico Norte y de las dos grandes zonas de acumulación de residuos marinos, al este de Japón y entre Hawái y California.

Crédito: NOAA / Wikimedia Commons, dominio público.

El equipo reprodujo estos fenómenos mediante simulaciones informáticas. Probó varias composiciones posibles del agua, con o sin partículas de plástico. El resultado es interesante: el aumento simultáneo del azul y el verde aparece en el 13 % de las simulaciones que contienen plástico, frente al 3 % cuando solo se tienen en cuenta los cambios naturales.

Una modificación de la vida marina también podría contribuir a este color. Además, las tres series de datos no muestran exactamente la misma magnitud del fenómeno. Por tanto, sería prematuro atribuir todo este cambio a la contaminación.

Esta distinción es importante para comprender qué miden realmente los satélites. Registran la luz reflejada por el agua, no una fotografía de cada residuo. Su utilidad consistiría más bien en detectar regiones donde podrían acumularse partículas muy pequeñas, antes de enviar allí equipos científicos.

La próxima comprobación deberá hacerse, por tanto, en el mar. Los investigadores quieren comparar el color medido desde el espacio con muestras de agua, contabilizando las partículas presentes. Este trabajo permitiría saber si este método puede seguir la evolución de los microplásticos a grandes distancias.