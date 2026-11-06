🦐 Warum trägt der Pistolenkrebs einen Helm?

Der Pistolenkrebs verdankt seinen Namen dem spektakulären Knall seiner großen Schere. Wenn sie sich sehr schnell schließt, erzeugt sie eine winzige Blase im Wasser. Die Blase fällt fast sofort in sich zusammen und setzt dabei eine plötzliche Druckwelle frei, die eine Stoßwelle bildet. So kann das Tier eine Beute angreifen oder einen anderen Krebs vertreiben. Dabei läuft es selbst Gefahr, seinen eigenen Stoßwellen zum Opfer zu fallen.

Ein Pistolenkrebs mit seiner übergroßen Schere

Bild Wikimedia

Eine Art durchsichtiges Visier bedeckt seine Augen und einen Teil seines Kopfes. Es ist Teil seines Panzers und sieht wie ein kleiner Helm aus. Frühere Experimente haben gezeigt, dass es die Stoßwellen abschwächt. Das Wasser unter diesem Schutz kann insbesondere nach vorn entweichen und einen Teil ihrer Energie mitnehmen.

Wie lässt sich aber feststellen, ob dieser Schutz das Tier tatsächlich vor Beeinträchtigungen bewahrt? Eine Stoßwelle kann Nervengewebe beeinträchtigen, das unter anderem dazu dient, seine Bewegungen zu steuern und sich zu orientieren.

In einer am 29. Oktober 2026 veröffentlichten Studie setzten Forschende Krebse Stoßwellen aus. Anschließend beobachteten sie die Tiere, während diese versuchten, einen Unterschlupf zu erreichen. Einige hatten ihr natürliches Visier behalten, während es anderen entfernt worden war. Durch den Vergleich ihrer Wege wollte das Team die Auswirkungen des Schocks auf ihre Orientierung messen.

Der Unterschied ist deutlich. Nach der Einwirkung bewegen sich die Krebse ohne Visier langsamer und legen eine größere Strecke zurück. Ihre Wege enthalten außerdem mehr Umwege. Die Tiere, die ihren Helm noch besitzen, erreichen ihren Unterschlupf auf direkteren Wegen. Die Forschenden messen hier also nicht den Schock selbst, sondern seine Folgen für das Verhalten.

Man könnte annehmen, dass das Entfernen des Visiers einfach die Sicht der Krebse beeinträchtigt. Eine andere Studie hatte diese Möglichkeit jedoch bereits untersucht. Im Jahr 2025 stellten die Forschenden keinen nennenswerten Unterschied beim Sehvermögen von Tieren mit und ohne Visier fest. Das stärkt die Annahme, dass die nach den Schocks beobachteten Umwege auf eine Störung der Orientierung zurückzuführen sind.

Die Funktionsweise dieses Helms ist auch für die Forschung an Schutzvorrichtungen gegen Explosionen interessant. Im Februar 2026 untersuchte ein anderes Team seine mechanischen Eigenschaften und führte Computersimulationen durch. Diese Berechnungen zeigen, dass das Visier die auf das Nervengewebe einwirkenden Kräfte verringert. Die Entwicklung menschlicher Helme, die von dieser Struktur inspiriert sind, bleibt vorerst ein Forschungsansatz.