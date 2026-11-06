🦐 Por que o camarão-pistola usa um capacete?

O camarão-pistola deve seu nome ao estalo espetacular de sua grande pinça. Ao se fechar muito rapidamente, ela cria uma minúscula bolha na água. A bolha desaba quase imediatamente e libera uma brusca onda de pressão, formando uma onda de choque. O animal pode assim atacar uma presa ou afastar outro camarão. Ele também corre o risco de ser vítima de suas próprias ondas de choque.

Um camarão-pistola, com a pinça superdimensionada

Imagem Wikimedia

Uma espécie de viseira transparente recobre justamente seus olhos e parte de sua cabeça. Ela faz parte de sua carapaça e se parece com um pequeno capacete. Experimentos anteriores mostraram que ela atenua as ondas de choque. A água situada sob essa proteção pode, principalmente, escapar para a frente e levar consigo parte de sua energia.

Mas como saber se essa proteção realmente evita distúrbios no animal? Uma onda de choque pode perturbar os tecidos nervosos, que permitem, entre outras coisas, controlar seus movimentos e se orientar.

Em um estudo publicado em 29 de outubro de 2026, pesquisadores expuseram camarões a ondas de choque. Em seguida, observaram-nos enquanto tentavam chegar a um abrigo. Alguns haviam conservado sua viseira natural, enquanto outros tinham sido privados dela. Ao comparar seus trajetos, a equipe buscava medir os efeitos do choque sobre sua orientação.

A diferença é clara. Após a exposição, os camarões privados da viseira avançam mais lentamente e percorrem uma distância maior. Seus trajetos também incluem mais desvios. Aqueles que ainda possuem seu capacete chegam ao abrigo por caminhos mais diretos. Portanto, não é o choque em si que os pesquisadores medem aqui, mas suas consequências sobre o comportamento.

Poderíamos pensar que retirar a viseira simplesmente atrapalha a visão dos camarões. No entanto, outro estudo já havia examinado essa possibilidade. Em 2025, os pesquisadores não haviam constatado nenhuma diferença significativa de visão entre os animais com e sem viseira. Isso reforça a ideia de que os desvios observados após os choques resultam de uma perturbação da orientação.

O funcionamento desse capacete também interessa à pesquisa sobre proteções contra explosões. Em fevereiro de 2026, outra equipe estudou suas propriedades mecânicas e realizou simulações em computador. Esses cálculos indicam que a viseira reduz as forças exercidas sobre os tecidos nervosos. A concepção de capacetes humanos inspirados nessa estrutura continua, por enquanto, sendo uma linha de pesquisa.