🦐 Pourquoi la crevette-pistolet porte-t-elle un casque ?

La crevette-pistolet doit son nom au claquement spectaculaire de sa grosse pince. En se refermant très vite, celle-ci crée une minuscule bulle dans l'eau. La bulle s'effondre presque aussitôt et libère une brusque onde de pression, formant une onde de choc. L'animal peut ainsi attaquer une proie ou repousser une autre crevette. Elle risque elle aussi d'être victime de ses propres ondes de choc.

Une crevette-pistolet, avec la pince surdimensionnée

Image Wikimedia

Une sorte de visière transparente recouvre justement ses yeux et une partie de sa tête. Elle fait partie de sa carapace et ressemble à un petit casque. Des expériences antérieures ont montré qu'elle atténue les ondes de choc. L'eau située sous cette protection peut notamment s'échapper vers l'avant et emporter une partie de leur énergie.

Mais comment savoir si cette protection évite réellement des troubles à l'animal ? Une onde de choc peut perturber les tissus nerveux, qui permettent notamment de contrôler ses mouvements et de se repérer.

Dans une étude publiée le 29 octobre 2026, des chercheurs ont exposé des crevettes à des ondes de choc. Ils les ont ensuite observées lorsqu'elles tentaient de rejoindre un abri. Certaines avaient conservé leur visière naturelle, alors que d'autres en avaient été privées. En comparant leurs trajets, l'équipe cherchait à mesurer les effets du choc sur leur orientation.

La différence est nette. Après l'exposition, les crevettes privées de visière avancent plus lentement et parcourent davantage de distance. Leurs trajets comportent aussi plus de détours. Celles qui possèdent toujours leur casque rejoignent leur abri par des chemins plus directs. Ce n'est donc pas le choc lui-même que les chercheurs mesurent ici, mais ses conséquences sur le comportement.

On pourrait penser que retirer la visière gêne simplement la vue des crevettes. Pourtant, une autre étude avait déjà examiné cette possibilité. En 2025, les chercheurs n'avaient pas constaté de différence notable de vision entre les animaux avec et sans visière. Cela renforce l'idée que les détours observés après les chocs viennent d'une perturbation de l'orientation.

Le fonctionnement de ce casque intéresse aussi la recherche sur les protections contre les explosions. En février 2026, une autre équipe a étudié ses propriétés mécaniques et réalisé des simulations sur ordinateur. Ces calculs indiquent que la visière réduit les forces exercées sur les tissus nerveux. La conception de casques humains inspirés de cette structure reste pour le moment une piste de recherche.