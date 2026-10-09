🌋 Pompeji verwandelt eine antike Eruption in eine geologische Uhr

Eine vor fast 2.000 Jahren beschriebene Katastrophe diente als Maßstab, um eine Datierungsmethode zu verbessern.

Der Ausbruch des Vesuvs, der Pompeji im Jahr 79 unter sich begrub, bietet Geologen einen seltenen Vorteil: Historische Berichte ermöglichen es, seinen Zeitraum mit großer Genauigkeit zu bestimmen. Die Forschenden nutzten diesen Anhaltspunkt, um eine auf Vulkangestein angewandte Datierungsmethode zu überprüfen und neu zu kalibrieren. Ihr Ergebnis bringt damit die Zeitvorstellungen der Historiker und der Geologen näher zusammen.

Darstellung des Vesuvs während des Ausbruchs im Jahr 79

Jean-Baptiste François Génillon · Gemeinfrei

Die Methode trägt den Namen Argon-Argon-Datierung. Bestimmte Gesteine enthalten Kalium, von dem sich ein kleiner Teil im Laufe der Zeit auf natürliche Weise in Argon umwandelt. Indem sie verschiedene Argonarten in einem Mineral messen, können Wissenschaftler berechnen, wie lange es her ist, dass es entstanden ist.

Das Team analysierte acht Proben von Sanidin, einem kaliumreichen Mineral, das in Bimssteinen des Vesuvs vorkommt. Diese Materialien stammten aus dem Beginn des Ausbruchs und waren daher für das Experiment besonders geeignet. Die traditionellen Messungen ergaben anhand von Analysen aus dem Jahr 2025 ein Alter von 1.938 Jahren mit einer Fehlerquote von 13 Jahren in beide Richtungen.

Der herangezogene historische Anhaltspunkt entspricht einem Ausbruch, der 1.946 Jahre vor diesen Messungen stattfand. Der Abstand zwischen den beiden Werten bleibt daher gering. Doch er ist nicht bedeutungslos und ermöglicht eine Neukalibrierung der Datierung und ihrer Unsicherheit.

Außerdem gilt es, eine alte Frage zu untersuchen: Hat Plinius der Jüngere das richtige Datum genannt? Traditionell wird der 24. August 79 angenommen, doch einige archäologische Hinweise hatten die Hypothese eines späteren Ausbruchs genährt. Das Team untersuchte unter anderem eine in Pompeji gefundene Münze erneut und kommt zu dem Schluss, dass sie vor September geprägt worden sein könnte.

Die Forschenden behielten schließlich eine historische Unsicherheit von zwei Monaten bei. Diese Spanne verändert die Kalibrierung der Gesteinsdatierung nur geringfügig.

Das Team möchte nun mehrere große Datierungsmethoden miteinander in Einklang bringen. Die Argon-Argon-Datierung könnte insbesondere als Referenz dienen, um die Kohlenstoff-14-Methode zu überprüfen, die bei relativ jungen organischen Materialien eingesetzt wird, oder die Uran-Blei-Methode, die auf sehr viel ältere Gesteine angewandt wird.