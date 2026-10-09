🌋 Pompeia transforma uma erupção antiga em relógio geológico

Uma catástrofe descrita há quase 2 mil anos acaba de servir como régua graduada para melhorar um método de datação.

A erupção do Vesúvio que soterrou Pompeia no ano 79 possui uma vantagem rara para os geólogos: testemunhos históricos permitem conhecer seu período com grande precisão. Os pesquisadores usaram essa referência para verificar e recalibrar um método de datação aplicado a rochas vulcânicas. Seu resultado aproxima o tempo dos historiadores do tempo dos geólogos.

Representação do Vesúvio em erupção, no ano 79

Jean-Baptiste François Génillon · Domínio público

O método é chamado de datação argônio-argônio. Algumas rochas contêm potássio, uma pequena parte do qual se transforma naturalmente em argônio ao longo do tempo. Medindo diferentes tipos de argônio em um mineral, os cientistas podem calcular há quanto tempo ele se formou.

A equipe analisou oito amostras de sanidina, um mineral rico em potássio presente em pedras-pomes do Vesúvio. Esses materiais vinham do início da erupção, o que os torna particularmente adequados para a experiência. As medições tradicionais indicaram uma idade de 1.938 anos, com uma margem de 13 anos para mais ou para menos, a partir de análises realizadas em 2025.

A referência histórica escolhida corresponde a uma erupção ocorrida 1.946 anos antes dessas medições. A diferença entre os dois valores permanece, portanto, pequena. Mas isso não é insignificante e permite recalibrar a datação e sua incerteza.

Também é preciso examinar uma velha questão: Plínio, o Jovem, teria indicado a data correta? A data tradicionalmente aceita é 24 de agosto de 79, mas alguns indícios arqueológicos haviam alimentado a hipótese de uma erupção mais tardia. A equipe reexaminou, entre outros elementos, uma moeda encontrada em Pompeia e estima que ela possa ter sido cunhada antes de setembro.

Os pesquisadores finalmente mantiveram uma incerteza histórica de dois meses. Essa margem altera pouco a calibração da datação das rochas.

A equipe agora quer aproximar vários grandes métodos de datação. O argônio-argônio poderia servir, em particular, como referência para controlar o carbono 14, usado em matérias orgânicas relativamente recentes, ou o método urânio-chumbo, aplicado a rochas muito mais antigas.