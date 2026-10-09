🌋 Pompeya transforma una erupción antigua en un reloj geológico

Una catástrofe descrita hace casi 2.000 años ha servido como escala graduada para mejorar un método de datación.

La erupción del Vesubio que sepultó Pompeya en el año 79 posee una ventaja poco común para los geólogos: los testimonios históricos permiten conocer su periodo con gran precisión. Los investigadores utilizaron este punto de referencia para comprobar y recalibrar un método de datación aplicado a las rocas volcánicas. Su resultado acerca así el tiempo de los historiadores al de los geólogos.

Representación del Vesubio en erupción, en el año 79

Jean-Baptiste François Génillon · Dominio público

El método recibe el nombre de datación argón-argón. Algunas rocas contienen potasio, una pequeña parte del cual se transforma naturalmente en argón con el paso del tiempo. Al medir distintos tipos de argón en un mineral, los científicos pueden calcular cuánto tiempo hace que se formó.

El equipo analizó ocho muestras de sanidina, un mineral rico en potasio presente en las piedras pómez del Vesubio. Estos materiales procedían del inicio de la erupción, lo que los hace especialmente adecuados para el experimento. Las mediciones tradicionales dieron una edad de 1.938 años, con un margen de 13 años en cada dirección, a partir de análisis realizados en 2025.

El punto de referencia histórico elegido corresponde a una erupción ocurrida 1.946 años antes de esas mediciones. Por tanto, la diferencia entre ambos valores sigue siendo pequeña. Pero no es insignificante, y permite recalibrar la datación y su incertidumbre.

También hay que examinar una vieja cuestión: ¿Plinio el Joven dio la fecha correcta? La fecha tradicionalmente aceptada es el 24 de agosto del año 79, pero algunos indicios arqueológicos habían alimentado la hipótesis de una erupción posterior. El equipo volvió a examinar, en particular, una moneda hallada en Pompeya y estima que pudo haber sido acuñada antes de septiembre.

Finalmente, los investigadores mantuvieron una incertidumbre histórica de dos meses. Este margen cambia poco la calibración de la datación de las rocas.

Ahora el equipo quiere acercar entre sí varios grandes métodos de datación. El argón-argón podría servir, en particular, como referencia para controlar el carbono 14, utilizado en materias orgánicas relativamente recientes, o el método uranio-plomo, aplicado a rocas mucho más antiguas.