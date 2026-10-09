🌋 Pompéi transforme une éruption antique en horloge géologique

Une catastrophe décrite il y a près de 2 000 ans vient de servir de règle graduée pour améliorer une méthode de datation.

L’éruption du Vésuve qui ensevelit Pompéi en l'an 79 possède un avantage rare pour les géologues : des témoignages historiques permettent d’en connaître la période avec une grande précision. Les chercheurs ont utilisé ce repère pour vérifier et recalibrer une méthode de datation appliquée aux roches volcaniques. Leur résultat rapproche ainsi le temps des historiens de celui des géologues.

Représentation du Vésuve en éruption, en l'an 79

Jean-Baptiste François Génillon · Public domain

La méthode porte le nom de datation argon-argon. Certaines roches contiennent du potassium, dont une petite partie se transforme naturellement en argon au fil du temps. En mesurant différents types d’argon dans un minéral, les scientifiques peuvent calculer depuis combien de temps il s’est formé.

L’équipe a analysé huit échantillons de sanidine, un minéral riche en potassium présent dans des pierres ponces du Vésuve. Ces matériaux provenaient du début de l’éruption, ce qui les rend particulièrement adaptés à l’expérience. Les mesures traditionnelles ont donné un âge de 1 938 ans, avec une marge de 13 ans dans chaque sens, à partir d'analyses réalisées en 2025.

Le repère historique retenu correspond à une éruption survenue 1 946 ans avant ces mesures. L’écart entre les deux valeurs reste donc faible. Mais ce n'est pas rien, et cela permet de recalibrer la datation et son incertitude.

Il faut aussi examiner une vieille question : Pline le Jeune a-t-il donné la bonne date ? La date traditionnellement retenue est le 24 août 79, mais certains indices archéologiques avaient alimenté l’hypothèse d’une éruption plus tardive. L’équipe a notamment réexaminé une monnaie retrouvée à Pompéi et estime qu’elle pouvait avoir été frappée avant septembre.

Les chercheurs ont finalement conservé une incertitude historique de deux mois. Cette marge change peu le calibrage de la datation des roches.

L’équipe veut maintenant rapprocher plusieurs grandes méthodes de datation. L’argon-argon pourrait notamment servir de référence pour contrôler le carbone 14, utilisé sur des matières organiques relativement récentes, ou la méthode uranium-plomb appliquée à des roches beaucoup plus anciennes.