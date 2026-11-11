🌍 Zwei gewaltige Risse bilden sich unter dem Iran

Unter der Oberfläche des Iran zerreißt eine gewaltige Gesteinsplatte an zwei verschiedenen Stellen.

Das Phänomen spielt sich unter dem Südosten des Landes in Tiefen ab, die niemand direkt erreichen kann. Forschern ist es dennoch gelungen, ihre Konturen zu rekonstruieren. Ihre in Nature Geoscience veröffentlichte Studie zeigt zwei getrennte Brüche in der Arabischen Platte.

Waldsteppen-Ökoregion des Zagrosgebirges. Diese Karte zeigt die Grenzen der Waldsteppen-Ökoregion des Zagrosgebirges (magenta Umriss)

Bild Wikimedia

Die Erdoberfläche bewegt sich: Sie ist in große Platten unterteilt, die sich jedes Jahr um einige Zentimeter verschieben. Wenn sie aufeinandertreffen, kann eine unter die andere abtauchen. Diese sehr langsame Bewegung kann schließlich einen alten Meeresboden verschwinden lassen.

In dieser Region gehörte ein Teil der Arabischen Platte einst zu einem Ozean namens Neotethys. Ihre vergleichsweise dichten Gesteine sinken weiterhin unter die Makran-Region ab. Weiter westlich leisten die weniger dichten kontinentalen Gesteine diesem Absinken größeren Widerstand. Das Zagrosgebirge im Iran befindet sich in dieser Kollisionszone.

Dadurch wirken unterschiedliche Kräfte auf benachbarte Teile derselben Platte. Der ozeanische Abschnitt taucht tiefer ab, während der kontinentale Abschnitt weniger leicht absinkt. Mit der Zeit können die Gesteine auseinanderbrechen, auch wenn sie in unserem Maßstab vollkommen fest erscheinen.

Entwicklung der Platten

Die Wissenschaftler analysierten die von Erdbeben erzeugten und von Messstationen aufgezeichneten Schwingungen. Diese Wellen durchqueren die Tiefen der Erde mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, je nach den Materialien, auf die sie treffen. Durch den Vergleich ihrer Wege rekonstruierte das Forscherteam ein Bild vom Inneren der Erde.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der ozeanische Abschnitt bis mindestens 450 km Tiefe hinabreicht. Der untersuchte kontinentale Abschnitt reicht nicht tiefer als 300 km. Die Forscher unterscheiden einen ersten Riss sowie einen zweiten, weiter südlich gelegenen Riss.

Diese beiden Brüche haben wahrscheinlich weder am selben Ort noch aus denselben Gründen begonnen. Im Laufe ihrer Ausbreitung könnten sie jedoch schließlich aufeinandertreffen.

Die Studie liefert außerdem einen Ansatz, um bestimmte frühere vulkanische Erscheinungen in der Region zu verstehen. Wenn sich Plattenstücke in der Tiefe voneinander trennen, können heißere Gesteine durch die entstandenen Freiräume aufsteigen. Die Forscher versuchen auf diese Weise genauer zu bestimmen, wie diese Brüche die Zirkulation der Materialien unter den Kontinenten verändern.