🌍 Duas imensas rupturas se formam sob o Irã

Sob a superfície do Irã, uma imensa placa rochosa está se rompendo em dois pontos diferentes.

O fenômeno ocorre sob o sudeste do país, em profundidades que ninguém consegue alcançar diretamente. Ainda assim, pesquisadores conseguiram reconstituir seus contornos. O estudo, publicado na Nature Geoscience, revela duas rupturas distintas na placa Arábica.

Ecorregião da estepe florestal das montanhas Zagros. Este mapa representa os limites da ecorregião da estepe florestal das montanhas Zagros (contorno magenta)

Imagem Wikimedia

A superfície terrestre se move: ela é dividida em grandes placas que avançam alguns centímetros por ano. Quando se encontram, uma pode mergulhar sob a outra. Esse movimento muito lento pode acabar fazendo desaparecer um antigo fundo oceânico.

Nessa região, parte da placa Arábica pertenceu antigamente a um oceano chamado Neotétis. Suas rochas relativamente densas continuam afundando sob a região de Makran. Mais a oeste, as rochas continentais, menos densas, resistem mais a esse soterramento. As montanhas Zagros, no Irã, encontram-se nessa zona de colisão.

Isso exerce forças diferentes sobre partes vizinhas da mesma placa. A porção oceânica mergulha mais profundamente, enquanto a porção continental afunda com menos facilidade. Com o tempo, as rochas podem se separar, mesmo que pareçam perfeitamente sólidas em nossa escala.

Evolução das placas

Os cientistas analisaram as vibrações produzidas por terremotos e registradas por estações de medição. Essas ondas atravessam as profundezas da Terra em velocidades variáveis, de acordo com os materiais encontrados. Ao comparar suas trajetórias, a equipe de pesquisadores reconstruiu uma imagem do interior da Terra.

Os resultados indicam que a parte oceânica desce até pelo menos 450 km de profundidade. A parte continental estudada não ultrapassa 300 km. Os pesquisadores distinguem uma primeira ruptura, além de uma segunda ruptura mais ao sul.

Essas duas rupturas provavelmente não começaram no mesmo lugar nem pelas mesmas razões. Ainda assim, elas podem acabar se unindo à medida que avançam.

O estudo também oferece uma pista para compreender algumas manifestações vulcânicas antigas da região. Quando fragmentos de uma placa se separam em profundidade, rochas mais quentes podem subir pelos espaços deixados livres. Assim, os pesquisadores procuram esclarecer como essas rupturas modificam a circulação de materiais sob os continentes.