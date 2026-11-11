🌍 Deux immenses déchirures se forment sous l'Iran

Sous la surface de l'Iran, une immense plaque rocheuse se déchire à deux endroits différents.

Le phénomène se déroule sous le sud-est du pays, à des profondeurs que personne ne peut atteindre directement. Des chercheurs ont pourtant réussi à en reconstituer les contours. Leur étude, publiée dans Nature Geoscience, révèle deux ruptures distinctes dans la plaque arabique.

Écorégion de la steppe forestière des monts Zagros. Cette carte représente les limites de l'écorégion de la steppe forestière des monts Zagros (contour magenta)

Image Wikimedia

La surface terrestre se déplace : elle est divisée en grandes plaques qui avancent de quelques centimètres par an. Lorsqu'elles se rencontrent, l'une peut plonger sous l'autre. Ce mouvement très lent peut finir par faire disparaître un ancien fond océanique.

Dans cette région, une partie de la plaque arabique appartenait autrefois à un océan nommé Néotéthys. Ses roches relativement denses continuent de s'enfoncer sous la région du Makran. Plus à l'ouest, les roches continentales, moins denses, résistent davantage à cet enfouissement. Les montagnes du Zagros en Iran se trouvent dans cette zone de collision.

Cela exerce des forces différentes sur des parties voisines de la même plaque. La portion océanique plonge plus profondément, alors que la portion continentale s'enfonce moins facilement. À la longue, les roches peuvent se séparer, même si elles semblent parfaitement solides à notre échelle.

Évolution des plaques

Les scientifiques ont analysé les vibrations produites par des séismes et enregistrées par des stations de mesure. Ces ondes traversent les profondeurs terrestres à des vitesses variables selon les matériaux rencontrés. En comparant leurs trajets, l'équipe de chercheurs a reconstruit une image de l'intérieur de la Terre.

Les résultats indiquent que la partie océanique descend à au moins 450 km de profondeur. La partie continentale étudiée ne dépasse pas 300 km. Les chercheurs distinguent une première déchirure, ainsi qu'une seconde déchirure plus au sud.

Ces deux ruptures n'ont probablement pas commencé au même endroit ni pour les mêmes raisons. Elles pourraient néanmoins finir par se rejoindre au fil de leur progression.

L'étude apporte aussi une piste pour comprendre certaines manifestations volcaniques anciennes de la région. Lorsque des morceaux de plaque se séparent en profondeur, des roches plus chaudes peuvent remonter à travers les espaces laissés libres. Les chercheurs cherchent ainsi à préciser comment ces ruptures modifient la circulation des matériaux sous les continents.