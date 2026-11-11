🌍 Dos enormes rupturas se forman bajo Irán

Bajo la superficie de Irán, una enorme placa rocosa se está desgarrando en dos lugares diferentes.

El fenómeno se desarrolla bajo el sureste del país, a profundidades que nadie puede alcanzar directamente. Sin embargo, unos investigadores han logrado reconstruir sus contornos. Su estudio, publicado en Nature Geoscience, revela dos rupturas distintas en la placa arábiga.

Ecorregión de la estepa forestal de los montes Zagros. Este mapa representa los límites de la ecorregión de la estepa forestal de los montes Zagros (contorno magenta)

Imagen Wikimedia

La superficie terrestre se mueve: está dividida en grandes placas que avanzan unos centímetros al año. Cuando se encuentran, una puede hundirse bajo la otra. Este movimiento muy lento puede acabar haciendo desaparecer un antiguo fondo oceánico.

En esta región, una parte de la placa arábiga perteneció antiguamente a un océano llamado Neotetis. Sus rocas, relativamente densas, siguen hundiéndose bajo la región de Makrán. Más al oeste, las rocas continentales, menos densas, se resisten más a este hundimiento. Las montañas Zagros, en Irán, se encuentran en esta zona de colisión.

Esto ejerce fuerzas diferentes sobre partes vecinas de la misma placa. La porción oceánica se hunde más profundamente, mientras que la porción continental se hunde con mayor dificultad. Con el tiempo, las rocas pueden separarse, aunque a nuestra escala parezcan perfectamente sólidas.

Evolución de las placas

Los científicos han analizado las vibraciones producidas por terremotos y registradas por estaciones de medición. Estas ondas atraviesan las profundidades terrestres a velocidades variables según los materiales que encuentran. Al comparar sus trayectorias, el equipo de investigadores reconstruyó una imagen del interior de la Tierra.

Los resultados indican que la parte oceánica desciende hasta al menos 450 km de profundidad. La parte continental estudiada no supera los 300 km. Los investigadores distinguen una primera ruptura y una segunda ruptura más al sur.

Estas dos rupturas probablemente no comenzaron en el mismo lugar ni por las mismas razones. Sin embargo, podrían acabar uniéndose a medida que avanzan.

El estudio también aporta una pista para comprender algunas manifestaciones volcánicas antiguas de la región. Cuando fragmentos de placa se separan en profundidad, rocas más calientes pueden ascender a través de los espacios que quedan libres. De este modo, los investigadores buscan precisar cómo estas rupturas modifican la circulación de los materiales bajo los continentes.