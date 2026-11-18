Eine Roboterhand hat gerade gelernt, auf ihren Fingern zu laufen und sie anschließend für verschiedene Aufgaben einzusetzen.

In einem Labor der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich bewegt sich diese fünfgliedrige Hand ganz ohne Arme oder Beine. Sie läuft auf ihren Fingern wie das Ding aus der Addams Family. Hinter dieser erstaunlichen Szene steckt jedoch eine praktische Frage: Wie gelangt man an einen Ort, der für einen ganzen Roboter zu eng ist?

Die Roboterhand „Fingers as Legs“ der ETH Zürich

Üblicherweise sitzt eine mechanische Hand am Ende eines Arms. Dieser bringt sie zu einem Gegenstand, den die Finger dann greifen. Hier haben die Forschenden diese Anordnung umgekehrt. Die Finger dienen auch als Beine und tragen die Hand zu dem Ort, an dem sie eingesetzt werden soll.

Der Prototyp wiegt mit Batterie, kleinem Computer und Sensoren 818 g. Er braucht also kein Kabel, um sich fortzubewegen. Das eigentliche Problem ist die Form der Finger: Sie sind unterschiedlich lang, und der Daumen sitzt seitlich. Das Gleichgewicht zu halten erfordert eine präzise Koordination.

Um der Hand das Vorwärtslaufen beizubringen, nutzte das Team zunächst eine Computersimulation. Die virtuelle Hand wiederholte Bewegungen und erhielt bessere Bewertungen, wenn sie vorankam, ohne zu sehr zu wackeln. Anschließend passten die Forschenden die Simulation an das Verhalten des echten Geräts in der physischen Welt an. So lernte die Maschine, welche Finger sie anheben und welche sie am Boden lassen muss.

Die Roboterhand „Fingers as Legs“ der ETH Zürich läuft auf einer Wiese neben einem Golfball.

Bildnachweis: Soft Robotics Lab, ETH Zürich.

Die Tests umfassten 14 Arten von Oberflächen, von Parkett über Kies bis hin zu Gras. Mithilfe ihrer Sensoren konnte die Hand vorwärtslaufen und die Richtung wechseln. Wenn sie hinfiel, konnte sie sich auch wieder aufrichten: Das gelang in 21 von 25 Versuchen.

Am überraschendsten ist der Einsatz vor einer Tastatur. Die Hand muss einen Finger freimachen, um eine Taste zu drücken, ohne den Halt mit den anderen Fingern zu verlieren. In einer Versuchsreihe führte sie 29 von 32 Befehlen erfolgreich aus. Nach den Anweisungen einer Person betätigte sie sogar die Tasten eines Denkspiels.

Ein weiterer Versuch: einen kleinen Würfel an eine bestimmte Stelle bewegen. Diesmal erfasste eine über der Szene angebrachte Kamera die Position des Gegenstands. Die Hand konnte sich ihm nähern und ihn schieben, während sie aufrecht blieb.

Derzeit wird für jede Aufgabe ein eigenes Lernprogramm verwendet. Die Hand kann noch keine vollständige Mission selbstständig planen und hat keine eingebaute Kamera, um ihre Umgebung zu erkennen. Die Forschenden wollen diese Fähigkeiten zusammenführen. Künftig könnte eine abnehmbare Hand durch einen engen Durchgang gelangen, einen Schalter betätigen und anschließend zu ihrem Roboter zurückkehren.