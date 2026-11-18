Una mano robótica acaba de aprender a caminar sobre sus dedos y luego a utilizarlos para realizar tareas.

En un laboratorio de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, esta mano de cinco dedos se desplaza sin brazos ni piernas. Avanza sobre sus dedos, como La Cosa de La familia Addams. Pero detrás de esta escena sorprendente se esconde una pregunta práctica: ¿cómo llegar a un lugar demasiado estrecho para un robot entero?

La mano robótica «Dedos como piernas» de la ETH de Zúrich

Por lo general, una mano mecánica permanece fijada al extremo de un brazo. Este la lleva hasta un objeto y luego los dedos lo agarran. En este caso, los investigadores invirtieron esta organización. Los dedos también sirven de patas para transportar la mano hasta el lugar donde debe actuar.

El prototipo pesa 818 g, incluida la batería, el pequeño ordenador y sus sensores. Por tanto, no necesita un cable para desplazarse. El verdadero problema está en la forma de los dedos: no todos tienen la misma longitud y el pulgar está en un lateral. Mantener el equilibrio requiere una coordinación precisa.

Para enseñarle a avanzar, el equipo empezó utilizando una simulación informática. La mano virtual repetía movimientos y recibía mejores puntuaciones cuando avanzaba sin tambalearse demasiado. Después, los investigadores adaptaron la simulación al comportamiento del aparato real, en nuestro mundo físico. Así, la máquina aprendió a elegir qué dedos levantar y cuáles mantener en el suelo.

La mano robótica «Dedos como piernas» de la ETH de Zúrich avanza sobre el césped, junto a una pelota de golf.

Crédito: Soft Robotics Lab, ETH de Zúrich.

Las pruebas abarcaron 14 tipos de superficies, desde el parqué hasta la grava y la hierba. La mano podía avanzar y cambiar de dirección gracias a la información de sus sensores. Cuando se caía, también lograba levantarse: lo consiguió en 21 de 25 intentos.

Lo más sorprendente ocurre frente a un teclado. La mano debe liberar un dedo para pulsar una tecla sin perder el apoyo de los demás. Consiguió ejecutar 29 órdenes de 32 en una serie de pruebas. Incluso pulsó las teclas de un juego de lógica siguiendo las instrucciones de una persona.

Otra demostración consistió en mover un pequeño cubo hasta un lugar concreto. En esta ocasión, una cámara instalada sobre la escena indicaba la posición del objeto. Así, la mano podía acercarse y empujarlo sin dejar de mantenerse en pie.

Por ahora, cada actividad utiliza un programa de aprendizaje diferente. La mano todavía no decide por sí sola una misión completa ni cuenta con una cámara incorporada para reconocer su entorno. Los investigadores quieren combinar estas habilidades. A largo plazo, una mano desmontable podría entrar en un pasaje estrecho, accionar un control y luego regresar a su robot.