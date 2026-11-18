Une main robotique vient d'apprendre à marcher sur ses doigts, puis à s'en servir pour accomplir des tâches.

Dans un laboratoire de l'École polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse, cette main à cinq doigts se déplace sans bras ni jambes. Elle avance sur ses doigts, comme la Chose dans La Famille Addams. Mais derrière cette scène étonnante se cache une question pratique : comment atteindre un endroit trop étroit pour un robot entier ?

La main robotique « Fingers as Legs » de l'ETH Zurich

Habituellement, une main mécanique reste fixée au bout d'un bras. Celui-ci l'amène jusqu'à un objet, puis les doigts le saisissent. Ici, les chercheurs ont inversé cette organisation. Les doigts servent aussi de pattes pour transporter la main jusqu'à l'endroit où elle doit agir.

Le prototype pèse 818 g, avec sa batterie, son petit ordinateur et ses capteurs. Il n'a donc pas besoin d'un câble pour se déplacer. Le véritable problème vient de la forme des doigts : ils n'ont pas tous la même longueur et le pouce se trouve sur le côté. Garder l'équilibre demande une coordination précise.

Pour lui apprendre à avancer, l'équipe a d'abord utilisé une simulation informatique. La main virtuelle répétait des mouvements et recevait de meilleurs scores lorsqu'elle progressait sans trop vaciller. Les chercheurs ont ensuite adapté cette simulation aux comportements du véritable appareil, dans notre monde physique. La machine a ainsi appris à choisir quels doigts lever et lesquels garder au sol.

La main robotique « Fingers as Legs » de l'ETH Zurich avance sur une pelouse, près d'une balle de golf.

Crédit : Soft Robotics Lab, ETH Zurich.

Les essais ont porté sur 14 types de surfaces, du parquet au gravier, en passant par l'herbe. La main pouvait avancer et changer de direction grâce aux informations de ses capteurs. Lorsqu'elle tombait, elle parvenait aussi à se redresser : 21 réussites sur 25 tentatives.

Le plus surprenant arrive devant un clavier. La main doit libérer un doigt pour appuyer sur une touche, sans perdre l'appui des autres. Elle a réussi 29 commandes sur 32 lors d'une série d'essais. Elle a même actionné les touches d'un jeu de réflexion, selon les instructions données par une personne.

Autre démonstration : déplacer un petit cube jusqu'à un emplacement précis. Cette fois, une caméra installée au-dessus de la scène indiquait la position de l'objet. La main pouvait alors s'approcher et le pousser tout en restant debout.

Pour le moment, chaque activité utilise un programme d'apprentissage différent. La main ne décide pas encore seule d'une mission complète et ne possède pas de caméra embarquée pour reconnaître son environnement. Les chercheurs veulent réunir ces compétences. À terme, une main détachable pourrait entrer dans un passage étroit, manipuler une commande, puis revenir vers son robot.