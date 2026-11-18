Uma mão robótica acaba de aprender a caminhar sobre os dedos e, depois, a usá-los para realizar tarefas.

Em um laboratório do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, essa mão de cinco dedos se desloca sem braços nem pernas. Ela avança sobre os dedos, como a Coisa, da Família Addams. Mas por trás dessa cena surpreendente há uma questão prática: como chegar a um lugar estreito demais para um robô inteiro?

A mão robótica « Fingers as Legs » da ETH Zurique

Normalmente, uma mão mecânica fica presa à extremidade de um braço. O braço a leva até um objeto, e então os dedos o agarram. Aqui, os pesquisadores inverteram essa organização. Os dedos também servem como patas para transportar a mão até o local onde ela precisa atuar.

O protótipo pesa 818 g, incluindo a bateria, o pequeno computador e os sensores. Portanto, não precisa de um cabo para se deslocar. O verdadeiro problema está no formato dos dedos: eles não têm todos o mesmo comprimento, e o polegar fica de lado. Manter o equilíbrio exige uma coordenação precisa.

Para ensiná-la a avançar, a equipe começou usando uma simulação computacional. A mão virtual repetia movimentos e recebia pontuações melhores quando avançava sem balançar demais. Em seguida, os pesquisadores adaptaram essa simulação ao comportamento do aparelho real, no mundo físico. Assim, a máquina aprendeu a escolher quais dedos levantar e quais manter no chão.

A mão robótica « Fingers as Legs » da ETH Zurique avança sobre um gramado, perto de uma bola de golfe.

Crédito: Soft Robotics Lab, ETH Zurich.

Os testes abrangeram 14 tipos de superfície, do piso de madeira ao cascalho, passando pela grama. A mão conseguia avançar e mudar de direção com base nas informações dos sensores. Quando caía, também conseguia se levantar: foram 21 sucessos em 25 tentativas.

O mais surpreendente acontece diante de um teclado. A mão precisa liberar um dedo para pressionar uma tecla sem perder o apoio dos outros. Ela acertou 29 comandos em 32 durante uma série de testes. Também apertou as teclas de um jogo de raciocínio, seguindo as instruções de uma pessoa.

Outra demonstração: mover um pequeno cubo até um local específico. Dessa vez, uma câmera instalada acima da cena indicava a posição do objeto. A mão podia então se aproximar e empurrá-lo sem deixar de ficar em pé.

Por enquanto, cada atividade usa um programa de aprendizado diferente. A mão ainda não decide sozinha como cumprir uma missão completa e não tem uma câmera integrada para reconhecer o ambiente. Os pesquisadores querem reunir essas habilidades. No futuro, uma mão destacável poderá entrar por uma passagem estreita, acionar um comando e depois voltar para o robô.