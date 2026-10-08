🪙 934 römische Münzen in einem Feld in Deutschland entdeckt

Ein einfaches Signal eines Metalldetektors führte zur Entdeckung von 934 römischen Silbermünzen, die seit fast 1.900 Jahren vergraben waren.

Die Entdeckung erfolgte auf einem Feld bei Wesseling, südlich von Köln, in Deutschland. Oliver Riedl führte eine genehmigte Suche mit einem Metalldetektor durch, als er mehrere Münzen fand. Nach 15 Funden zeigte das Gerät weiterhin Metall im Boden an. Daraufhin informierte er die archäologischen Dienste, anstatt allein weiterzusuchen.

Silberdenar des Kaisers Domitian aus dem bei Wesseling entdeckten Schatz.

Bildnachweis: Marcel Zanjani / LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Die anschließenden Ausgrabungen brachten genau 934 römische Denare mit einer Gesamtmasse von 3,1 kg Silber zutage. Der Denar war eine gängige Münze des Römischen Reiches. Die jüngste Münze wurde im Jahr 124 oder 125 n. Chr. geprägt. Der Fund wurde daher wahrscheinlich während der Herrschaft des Kaisers Hadrian zwischen 117 und 138 vergraben.

Die Überraschung liegt auch im sehr unterschiedlichen Alter der Münzen. Die Mehrheit stammt aus der Zeit der flavischen Kaiser, die zwischen 69 und 96 regierten. Die älteste Münze geht jedoch auf das Jahr 148 v. Chr. unter der Römischen Republik zurück. Sie war also noch mehr als 270 Jahre nach ihrer Herstellung im Umlauf, als der Schatz vergraben wurde.

Diese lange Nutzungsdauer erinnert daran, dass eine alte Münze nicht zwangsläufig verschwand, wenn sich die politische Macht änderte. Die Archäologen vermuten, dass dieser Schatz wahrscheinlich um das Jahr 100 zusammengestellt und mehrere Jahrzehnte später versteckt wurde. Der genaue Grund bleibt unbekannt. Der Besitzer wollte sein Geld vielleicht einfach an einem Ort schützen, den er für sicher hielt.

Der Wert des Fundes vermittelt eine Vorstellung von dem Aufwand, der nötig war, um eine solche Summe anzusparen. Zu dieser Zeit erhielt ein Legionär etwa 300 Denare pro Jahr. Ungefähr die Hälfte davon musste jedoch für Verpflegung und Ausrüstung ausgegeben werden. Nach Angaben der Archäologen des LVR, der für den Schutz der archäologischen Denkmäler im Rheinland zuständig ist, hätte er etwa sechs Jahre lang seine verfügbaren Ersparnisse zurücklegen müssen, um 934 Denare zu erreichen.

Auch der Behälter hat Spuren hinterlassen. Die Münzen scheinen in einen mit Stroh ausgekleideten Keramiktopf gelegt worden zu sein. Jahrhunderte landwirtschaftlicher Arbeiten zerstörten dieses Gefäß und verteilten einen Teil der Münzen im Boden. Die Archäologen konnten dennoch alle Münzen bergen, nachdem sie einen Erdblock entnommen und mit Röntgenstrahlen untersucht hatten.

Dieser Fund ist laut LVR der größte bekannte deutsche Münzschatz, der während der Herrschaft Hadrians verborgen wurde, und der fünftgrößte bekannte weltweit. Sein Besitzer bleibt unbekannt, ebenso wie der Grund, weshalb er nie zurückkehrte, um sein Vermögen zu holen. Die 934 Münzen werden nun im LVR-Landesmuseum Bonn untersucht und ausgestellt.