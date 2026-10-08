🪙 Descubiertas 934 monedas romanas en un campo de Alemania

Una simple señal de un detector de metales condujo al descubrimiento de 934 monedas romanas de plata, enterradas desde hacía casi 1.900 años.

El descubrimiento tuvo lugar en un campo cerca de Wesseling, al sur de Colonia, en Alemania. Oliver Riedl realizaba una búsqueda autorizada con un detector de metales cuando encontró varias monedas. Después de 15 hallazgos, el aparato seguía señalando la presencia de metal en el suelo. Entonces avisó a los servicios arqueológicos en lugar de continuar por su cuenta.

Denario de plata del emperador Domiciano procedente del tesoro descubierto cerca de Wesseling.

Crédito: Marcel Zanjani / LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Las excavaciones realizadas posteriormente sacaron a la luz exactamente 934 denarios romanos, con una masa total de 3,1 kg de plata. El denario era una moneda común del Imperio romano. La pieza más reciente fue acuñada en 124 o 125 d. C. Por tanto, el depósito probablemente se remonta al reinado del emperador Adriano, entre los años 117 y 138.

La sorpresa también se debe a la gran diferencia de antigüedad entre las monedas. La mayoría data de los emperadores flavios, que reinaron entre los años 69 y 96. Pero la más antigua se remonta al año 148 a. C., durante la República romana. Por tanto, todavía circulaba más de 270 años después de su fabricación cuando el tesoro fue enterrado.

Esta larga duración de uso recuerda que una moneda antigua no desaparecía necesariamente cuando cambiaba el poder. Los arqueólogos creen que este tesoro probablemente se reunió alrededor del año 100 y que fue ocultado varias décadas más tarde. Se desconoce el motivo exacto. Tal vez el propietario simplemente intentaba proteger su dinero en un lugar que consideraba seguro.

El valor del depósito da una idea del esfuerzo necesario para reunir una suma semejante. En aquella época, un legionario recibía unos 300 denarios al año. Sin embargo, aproximadamente la mitad se destinaba a pagar la comida y el equipamiento. Según los arqueólogos del LVR, encargado de la protección de los monumentos arqueológicos de Renania, habría necesitado unos seis años de ahorro disponible para alcanzar los 934 denarios.

El recipiente también ha dejado huellas. Las monedas parecen haber sido colocadas en una vasija de cerámica forrada con paja. Siglos de trabajos agrícolas destruyeron este recipiente y dispersaron parte de las monedas por la tierra. No obstante, los arqueólogos pudieron recuperar el conjunto después de extraer un bloque de suelo y examinarlo mediante rayos X.

Este depósito constituye el mayor conjunto alemán conocido de monedas ocultadas durante el reinado de Adriano y el quinto más grande conocido en el mundo, según el LVR. Su propietario sigue siendo desconocido, al igual que la razón por la que nunca regresó a recuperar su fortuna. Las 934 piezas se estudian actualmente y se exponen en el LVR-Landesmuseum de Bonn.