🪙 934 moedas romanas descobertas em um campo na Alemanha

Um simples sinal de um detector de metais levou à descoberta de 934 moedas romanas de prata, enterradas há quase 1.900 anos.

A descoberta ocorreu em um campo perto de Wesseling, ao sul de Colônia, na Alemanha. Oliver Riedl realizava uma busca autorizada com um detector de metais quando encontrou várias moedas. Após 15 descobertas, o aparelho continuava indicando a presença de metal no solo. Ele então avisou os serviços arqueológicos, em vez de continuar sozinho.

Denário de prata do imperador Domiciano, proveniente do tesouro descoberto perto de Wesseling.

Crédito: Marcel Zanjani / LVR-Departamento de Proteção do Patrimônio Arqueológico da Renânia

As escavações realizadas em seguida revelaram exatamente 934 denários romanos, com uma massa total de 3,1 kg de prata. O denário era uma moeda comum do Império Romano. A moeda mais recente foi cunhada em 124 ou 125 d.C. O depósito remonta, portanto, provavelmente ao reinado do imperador Adriano, entre 117 e 138.

A surpresa também está na grande diferença de idade entre as moedas. A maioria data dos imperadores flavianos, que reinaram entre 69 e 96. Mas a mais antiga remonta a 148 a.C., sob a República Romana. Ela ainda circulava mais de 270 anos após sua fabricação, quando o tesouro foi enterrado.

Esse longo período de uso lembra que uma moeda antiga não necessariamente deixava de circular quando o poder mudava. Os arqueólogos acreditam que esse tesouro provavelmente foi reunido por volta do ano 100 e escondido várias décadas depois. O motivo exato permanece desconhecido. O proprietário talvez quisesse simplesmente proteger seu dinheiro em um lugar que considerava seguro.

O valor do depósito dá uma ideia do esforço necessário para reunir uma quantia tão grande. Naquela época, um legionário recebia cerca de 300 denários por ano. No entanto, aproximadamente metade era usada para pagar alimentação e equipamento. Segundo os arqueólogos do LVR, responsável pela proteção dos monumentos arqueológicos da Renânia, ele teria precisado de cerca de seis anos de economia disponível para chegar a 934 denários.

O recipiente também deixou vestígios. As moedas parecem ter sido colocadas em um pote de cerâmica forrado com palha. Séculos de trabalhos agrícolas destruíram esse recipiente e espalharam parte das moedas pelo solo. Ainda assim, os arqueólogos conseguiram recuperar o conjunto depois de retirar um bloco de terra e examiná-lo com raios X.

Esse depósito constitui o maior conjunto alemão conhecido de moedas escondidas durante o reinado de Adriano e o quinto maior conhecido no mundo, segundo o LVR. Seu proprietário continua desconhecido, assim como o motivo pelo qual nunca voltou para buscar sua fortuna. As 934 moedas agora são estudadas e exibidas no LVR-Landesmuseum de Bonn.