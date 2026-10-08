🪙 934 pièces romaines découvertes dans un champ en Allemagne

Un simple signal de détecteur de métaux a conduit à la découverte de 934 pièces romaines en argent, enfouies depuis près de 1 900 ans.

La découverte a eu lieu dans un champ près de Wesseling, au sud de Cologne, en Allemagne. Oliver Riedl effectuait une recherche autorisée avec un détecteur de métaux lorsqu'il a trouvé plusieurs pièces. Après 15 découvertes, l'appareil continuait de signaler du métal dans le sol. Il a alors prévenu les services archéologiques plutôt que de poursuivre seul.

Denier en argent de l'empereur Domitien provenant du trésor découvert près de Wesseling.

Crédit : Marcel Zanjani / LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Les fouilles menées ensuite ont livré exactement 934 deniers romains, pour une masse totale de 3,1 kg d'argent. Le denier était une monnaie courante de l'Empire romain. La pièce la plus récente a été frappée en 124 ou 125 de notre ère. Le dépôt remonte donc probablement au règne de l'empereur Hadrien, entre 117 et 138.

La surprise vient aussi de l'âge très différent des monnaies. La majorité date des empereurs flaviens, qui ont régné entre 69 et 96. Mais la plus ancienne remonte à 148 avant notre ère, sous la République romaine. Elle circulait donc encore plus de 270 ans après sa fabrication lorsque le trésor a été enterré.

Cette longue durée d'utilisation rappelle qu'une monnaie ancienne ne disparaissait pas nécessairement lorsque le pouvoir changeait. Les archéologues pensent que ce trésor a probablement été constitué autour de l'an 100, puis caché plusieurs décennies plus tard. La raison exacte reste inconnue. Le propriétaire cherchait peut-être simplement à protéger son argent dans un lieu qu'il pensait sûr.

La valeur du dépôt donne une idée de l'effort nécessaire pour réunir une telle somme. À cette époque, un légionnaire recevait environ 300 deniers par an. Environ la moitié servait toutefois à payer nourriture et équipement. Selon les archéologues du LVR, chargé de la protection des monuments archéologiques de Rhénanie, il lui aurait fallu environ six années d'épargne disponible pour atteindre 934 deniers.

Le contenant a également laissé des traces. Les pièces semblent avoir été placées dans un pot en céramique garni de paille. Des siècles de travaux agricoles ont détruit ce récipient et dispersé une partie des monnaies dans la terre. Les archéologues ont néanmoins pu récupérer l'ensemble après avoir prélevé un bloc de sol et l'avoir examiné aux rayons X.

Ce dépôt constitue le plus grand ensemble allemand connu de monnaies cachées sous le règne d'Hadrien, et le cinquième plus grand connu dans le monde selon le LVR. Son propriétaire demeure inconnu, tout comme la raison pour laquelle il n'est jamais revenu chercher sa fortune. Les 934 pièces sont désormais étudiées et présentées au LVR-Landesmuseum de Bonn.