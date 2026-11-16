🦋 Diese Schwärmer vertreiben Fressfeinde mit ... ihren Geschlechtsorganen

Einige Nachtfalter verfügen über eine unerwartete Verteidigung gegen Fledermäuse: ihre Geschlechtsorgane.

Nachts jagen viele Fledermäuse, ohne ihre Beute genau sehen zu müssen. Sie stoßen sehr hohe Schreie aus und lauschen den Echos, die von den Insekten zurückgeworfen werden. Dieses als Echoortung bezeichnete System ermöglicht es ihnen, einen Schmetterling im Flug aufzuspüren und seine Bewegungen zu verfolgen.

Windenschwärmer (Agrius convolvuli) im Flug in Bulgarien fotografiert.

Bildnachweis: Charles J. Sharp / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Doch mehrere Nachtfalter aus der Familie der Schwärmer bleiben nicht still, wenn sie bedroht werden. Die Männchen können eigene Ultraschalllaute erzeugen. Diese Laute könnten die Ortung durch Fledermäuse stören oder sie im Moment des Angriffs überraschen.

Winzige Strukturen, die mit den Geschlechtsorganen verbunden sind, reiben an bestimmten Teilen des Hinterleibs. Durch diese Reibung entstehen Schwingungen, die zu Ultraschall werden. Es handelt sich also um einen mechanisch erzeugten Laut.

Um zu verstehen, wie sich diese Verteidigung entwickelt hat, untersuchten Paul Masonick und seine Kollegen Schwärmer aus zahlreichen Arten. Unter anderem beobachteten sie deren Reaktionen auf Aufnahmen jagender Fledermäuse. Außerdem bewegten sie einige Insekten vorsichtig, um den Kontakt mit einem Fressfeind nachzuahmen.

Das Team untersuchte die Strukturen der Männchen bei 124 Arten und verglich die Verwandtschaftsverhältnisse von 310 Arten. Dabei traten drei Arten der Lauterzeugung zutage. Je nach Schmetterling reiben kleine Schuppen an anderen Schuppen, winzigen Spitzen oder abgerundeten Erhebungen. Die erzeugten Laute unterscheiden sich je nach Mechanismus.

Eine weitere Entdeckung: Dieser Schutz scheint nicht von einem einzigen Vorfahren zu stammen, der ihn an alle seine Nachkommen weitergegeben hätte. Die Analysen deuten darauf hin, dass er im Laufe der vergangenen rund 30 Millionen Jahre mehrfach unabhängig voneinander entstanden ist – bis zu sieben Mal. Weit voneinander entfernte Schmetterlinge fanden somit eine ähnliche Antwort auf dieselbe Bedrohung.

Wahrscheinlich erfüllen nicht alle diese Laute dieselbe Funktion. Bei Arten, die Fledermäuse hören können, weisen manche Laute mehr Merkmale auf, die ihre Ortung stören könnten. Andere Schmetterlinge, denen Hörorgane fehlen, erzeugen ebenfalls Ultraschall, allerdings wenn man sie berührt. Diese Laute könnten eher einen Angreifer überraschen oder den Warnsignalen anderer Insekten ähneln.

Es bleibt zu klären, wie wirksam die einzelnen Lauttypen während einer Jagd tatsächlich sind. Aufnahmen und die Untersuchung der Insekten ermöglichen es, ihre Verteidigungsmechanismen zu unterscheiden, beweisen aber nicht, dass alle das Sonar der Fledermäuse stören. Kontrollierte Begegnungen mit Fledermäusen würden eine genaue Messung ermöglichen, welche davon die Fluchtchancen verbessern.